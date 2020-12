Inhaltsverzeichnis Gewitterkugel selber bauen Turbulenzen sichtbar machen Das Gewitter im Glas herstellen Gewitterkugel starten Artikel in Make Magazin 6/2020 lesen

Gewitter können etwas ganz Wunderbares sein: Was gibt es schöneres, als drinnen im Warmen zu sitzen, während es draußen blitzt und donnert und die Sturmböen den Regen umherpeitschen? Manchmal würde man dieses wohlige Gefühl am liebsten einfangen und auf den Schreibtisch stellen...

Turbulenzen sichtbar machen

In sogenannten rheoskopischen Flüssigkeiten kann man Strömungen und Turbulenzen sichtbar machen. Üblicherweise enthalten diese Flüssigkeiten Glimmer – ein Mineral, das aus kleinen glänzenden Plättchen besteht, die sich leicht in Flüssigkeiten umher bewegen können. Die Glimmer-Plättchen reflektieren einfallendes Licht und verwandeln Turbulenzen so in ein faszinierendes Schauspiel.

Man findet große rotierende Gefäße, die mit einer rheoskopischen Flüssigkeit gefüllt sind, zum Beispiel in wissenschaftlichen Museen: Mit ihnen kann man atmosphärische Strömungen an der Oberfläche von Planeten demonstrieren. Auf YouTube findet man ein Video des Exponats Atmospheric Movement im Glasgow Science Centre, das mich zu diesem Projekt inspiriert hat, sowie mein Proof-of-Concept-Video, das den Wirbeleffekt in einem hintergrundbeleuchteten Kalliroskop zeigt.