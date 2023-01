Gigabyte U4: Fehlende Treiber

Ich betreibe das Notebook Gigabyte U4 mit Windows 10. Nach Installation der Treiber von Gigabytes Supportwebseite blieb ein gelbes Ausrufezeichen im Gerätemanager übrig.

Das fragliche Gerät, in diesem Falle ACPI\INTC1051\2&daba3ff&0, ist der Intel HID Event Filter, wobei HID für Human Interface Device steht. Auf der Gigabyte-Website sind die passenden Treiber offiziell nur für Windows 11 in Version 2.2.1.386 zu finden. Diese Treiber funktionieren allerdings auch mit Windows 10.

Ganz allgemein kann man den für Windows benötigten Treiber oft über den Informationskasten im Gerätemanager herausfinden. Öffnen Sie dazu per Windows+X-Menü den Gerätemanager und per Rechtsklick das Eigenschaftsmenü des oder der Geräte mit gelbem Ausrufezeichen. Wechseln Sie dort in den Reiter "Ereignisse". Im Informationskasten steht dann zum Beispiel PCI\VEN_10DE&DEV_1287&… für eine Nvidia GeForce GT730 oder wie in diesem Fall ACPI\INTC1051\2&daba3ff&0 für den Intel HID Event Filter. Geben Sie diese Kennungen bei Google ein, so finden Sie in der Regel Hinweise auf die Klarnamen der jeweiligen Geräte.

Im Gerätemanager von Windows finden Sie Hardware-Kennungen, die Ihnen bei der Treibersuche auf die richtige Spur helfen.

Leider gibt es bei den Treiberdownloads aber viele schwarze Schafe, die Ihnen Malware unterjubeln wollen. Laden Sie benötigte Treiber, die die Updatefunktion Ihres Betriebssystems nicht bereitstellt, nur vom Hersteller Ihres Geräts oder vom Hersteller der fehlenden Komponente selbst herunter.

(csp)