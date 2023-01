Inhaltsverzeichnis Glasglockenspiel selber bauen: Magische Rosenlichter mit App-Steuerung Der Ausgangspunkt Die Elektronik Software aufspielen Die Konfiguration Verwendung Artikel in Make Magazin 6/2022 lesen

Der schönste Tag im Leben ist für alle Brautpaare ein magisches Erlebnis. Um die Magie noch intensiver auf die Gäste zu übertragen, wollte meine Tochter (die Braut) auf jedem Tisch eine "verzauberte Rose" à la Disneys Die Schöne und das Biest platzieren. Dabei handelt es sich um eine Rose unter einer Glasglocke.

Die Rose sollte verschiedene Stimmungen durch Licht- und Farbeffekte ausdrücken. Die Ansteuerung sollte bequem via Handy über eine App erfolgen. Und da es eine Winterhochzeit war, durften natürlich auch die Eisblumen auf dem Glas der Glocke nicht fehlen. Und so begann ein Vater-Tochter-Projekt, an dessen Ende auch durch die Tischdekoration ein märchenhafter Abend stand.

Das Gesamtsystem besteht aus 13 Rosenlichtern, die einzeln oder zusammen über eine App im WLAN gesteuert werden können . Die Anzahl der Rosenlichter ist im Prinzip aber völlig variabel. Alle bis auf eines sind identisch aufgebaut (Typ 1). Das Rosenlicht für den Brauttisch (Typ 2) ist etwas größer, hat mehr LEDs, zusätzlich noch ein Mikrofon und einen 7-Band-Equalizer verbaut. Dadurch können einzelne LED-Effekte bei diesem besonderen Rosenlicht zusätzliche Parameter erhalten; beispielsweise kann die Leuchtintensität der LED-Effekte so zentral über den Schallpegel im Raum gesteuert werden. Das Herzstück aller Rosenlichter bildet je ein Controller-Board ESP32 Dev Kit C V2.