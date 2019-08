Inhaltsverzeichnis Großer Praxis-Workshop: Porträtfotografie mit natürlichem Licht Ausrüstung: Kamera, Objektiv, Lichtformer Workshop 1: Business-Porträts Workshop 2: Business-Porträts mit Szene Workshop 3: Beauty und Fashion Workshop 4: Akt mit natürlichem Licht Artikel in c't Digitale Fotografie 4/2018 lesen

In einschlägigen Foren liest man häufig Statements wie: "Fotografen, die nur mit Tageslicht fotografieren, können ganz einfach nicht mit Blitzlicht umgehen!" Selten mag das auch stimmen, aber meistens ist der Grund, dass Available Light ganz einfach viele Vorteile hat:

Ergebnisse wirken natürlicher: Beim Blitzlichteinsatz, womöglich auch noch mit mehreren Lampen am Set, besteht die Gefahr, dass die Bilder zwar per Muschel- oder Zangenlicht optimal ausgeleuchtet sind und interessant ausschauen, dass sich der Betrachter aber auch unbewusst fragt, wo denn dieses Licht wohl herkommt. Da diese Lichtsituationen in der Natur so nicht vorhanden sind, wirken die Ergebnisse per se künstlich.

Der Output ist höher: Wer kein Blitzlicht aufbauen und einstellen muss, nicht auf das Nachladen warten muss und auch im Bezug auf die Winkel und Abstände flexibler ist, hat mehr Zeit fürs Fotografieren. Durch die Flexibilität und den höheren Output wird auch die Qualität der Ergebnisse besser.