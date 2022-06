Großschreibung in Webformular nervt

Wissen Sie eine Lösung, um eine durchgehende Großschreibung in Webformularen automatisiert zu korrigieren? Konkret geht es hier um eine datenbankbasierte Webanwendung, die für uns relevante Felder leider nur in Kapitalen zurückliefert und die wir immer mühsam manuell korrigieren müssen.

Es gibt tatsächlich eine halbe Lösung für das Problem, sofern Sie Add-ons in Ihrem Browser zulassen (dürfen). Die Browsererweiterungen TitleCase für Firefox respektive Change Case für Google Chrome bieten verschiedene Groß- und Kleinschreibungsoptionen per Rechtsklickmenü an, Tastenkürzel kann ab Werk nur TitleCase. Komplett automatisiert funktioniert das allerdings nicht.

Sie können beliebig markierte Textfelder auf verschiedene Weise formatieren: durchgehend groß oder klein, jedes neue Wort mit einem Großbuchstaben beginnend oder nur das erste Wort in einem Satz. Sie finden die Links in den jeweiligen Stores. (jo)