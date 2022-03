Inhaltsverzeichnis Grundlagen der Metallberarbeitung: Sägen und Feilen im Überblick Sägen Feile und Schraubstock Praxis Artikel in Make Magazin 7/2021 lesen

Schon im frühen Mittelalter bildeten sich eigene Zünfte für die Herstellung von Feilen und Sägen für die Metallbearbeitung. Bis heute sind diese Werkzeuge essenziell. Der Umgang mit Feile und Säge ist eine wichtige Grundlage, die Schlosser, Metallbauer und Feinmechaniker erlernen müssen.

Dieser Artikel kann nicht die anstrengenden Lehrjahre in einer Metaller-Werkstatt ersetzen, in denen oft wochenlang an einem einzigen Werkstück gefeilt und gesägt wird. Aber er wird Sie ihnen dabei helfen, diese elementaren Fertigkeiten für kleinere Projekte erfolgreich einzusetzen.

Im Folgenden geht es um die unterschiedlichen Ausführungen und die Handhabung von Feile und Säge. Und als i-Tüpfelchen kommt bei den Übungen sogar etwas Praktisches heraus: ein drehbarer Halter zur Bestückung von Platinen mit SMD-Bauteilen.