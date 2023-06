Inhaltsverzeichnis Grundlagen und Praxis: Röhrentechnik für Einsteiger Funktion einer modernen Röhre Probe aufs Exempel Bezeichnungssystem und Datenblätter Praktisches Projekt: Netzgerät für Röhrenschaltungen Praktisches Projekt: Audioverstärker mit Verbundröhre PCL86 Praktisches Projekt: Mittelwellen-Audion mit PCL86

Für die Generation Smartphone/Spielekonsole ist die Welt der mit Röhren bestückten Unterhaltungselektronik unbekanntes Terrain. Dieser Artikel soll – nicht nur ihr – leicht verständlich aufzeigen, zu was diese Art der Elektronik zu leisten imstande war und wie man auch heute noch damit Spaß haben kann – vorausgesetzt, man fasst den Lötkolben an der kalten Seite an und weiß, wie man mit verhältnismäßig hohen Spannungen umgehen muss.

Doch zuerst ein Blick in die Geschichte der Elektroröhre: Sie beginnt mit der Glühlampe, erfunden von Thomas Edison. Dieser hatte den Verdacht, dass Elektronen sich auch im Vakuum fortbewegen können. Um dies zu beweisen, erstellte er 1870 einen Versuchsaufbau mit einer Glühlampe, einer Spannungsquelle und einem empfindlichen Messgerät.

Make: Retro Alt, aber zeitlos: Im Make-Archiv schlummert so manche Perle, die online bisher nicht zugänglich war. In loser Folge heben wir Artikelschätze, die auch heute noch inspirieren – auch wenn die Zeit manche Einschätzung überholt haben dürfte und vielleicht das eine oder andere Teil heute nur noch schwer zu bekommen ist.

Grundlagen und Praxis: Röhrentechnik für Einsteiger

Bastel-Projekt mit Nixie-Röhren: Glimmziffern hinter Glas

Der durch das Messinstrument angezeigte Strom bewies, dass von einem glühenden Metallkörper (der Glühwendel) Elektronen ausgesandt werden. Der Stromfluss funktionierte allerdings nur vom negativen Pol (Kathode) zum positiven Pol (Anode) hin – polt man die Spannung um, fließt kein Strom. Diese Messanordnung war im Grunde die erste Elektronenröhre, eine Diode. Edison ließ sich zwar diese Erkenntnis patentieren, aber er erkannte ihre Möglichkeiten nicht. In einigen Sprachen hat die Elektronenröhre bereits in dieser Zeit ihren Namen bekommen, so heißt sie auf französisch heute noch "la lampe", auf Deutsch: die Lampe.