Inhaltsverzeichnis Günstig ins Smart Home: Systeme von Pearl, Hornbach und Aqara im Vergleich Pearl: Smart-Home-System mit Labyrinth-Charakter Hornbach: Zentrale für andere Hersteller Aqara: Zentralen mit Extras Fazit Vergleichstabelle

Sich für einen Einstieg ins Smart Home zu entscheiden, fällt einfacher, wenn die Komponenten günstig und erweiterungsfähig sind. Mit den Eigenmarken von Pearl, der Vernetzungsplattform "Smart Home by Hornbach" und dem Sortiment des chinesischen Herstellers Aqara stellen wir drei interessante Einstiegspakete vor.

Der Online-Händler Pearl vereint diverse Handelsmarken in der Bedienoberfläche seiner Elesion-App und versucht so, Zubehörvielfalt und verlässliche Kompatibilität auszubalancieren. Die Baumarktkette Hornbach setzt auf eine Universalschaltzentrale, die Technik von Drittherstellern vereint. Aqara ist ein klassischer Systemhersteller, der aber gezielt an größere Vernetzungsplattformen wie Apple Home Kit oder von Xiaomi andockt. Aqaras und Pearls Preisstruktur ist grundsätzlich im günstigen Regal verortet. Bei Hornbach kommt es hingegen darauf an, für welche Partnermarken Sie sich entscheiden.

Im Folgenden vergleichen wir, welche Zubehörbereiche die drei Unternehmen abdecken, welche Szenarien sich damit umsetzen lassen und wo Grenzen bestehen. Außerdem gehen wir auf Einrichtung und Bedienung ein: Wie einsteigerfreundlich sind die drei Lösungen? Welche Funktionen bieten sie für manuelles und automatisches Schalten sowie fürs Sortieren des Zubehörs? Und nicht zuletzt interessiert uns, inwiefern die Systemarchitektur eine lokale Steuerung ohne Cloud ermöglicht.