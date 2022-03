Inhaltsverzeichnis Günstige Flugtickets: Den optimalen Flug finden und buchen mit Spezialdiensten Zug zum Flug: Rail & Fly

Zug-zum-Flug-Suche Flugsuchmaschinen mit Buchungsfunktion Die besten Flüge finden mit ITA Matrix Airfare Search Plätze finden und Flüge verwalten Fazit

Ob Metropole in Nordamerika, ein tropischer Strand in der Karibik oder die irische Steilküste: Den Flug an all diese Ziele können Sie binnen weniger Minuten bequem von zu Hause aus buchen – ähnlich wie eine Zugfahrkarte von Hannover nach Flensburg. Anders als auf der Schiene haben Sie auf vielen Strecken jedoch eine Wahl zwischen vielen verschiedenen Anbietern. Das sorgt für Wettbewerb mit all seinen Vor- und Nachteilen.

Denn die günstigste, komfortabelste oder schnellste Verbindung finden Sie nicht unbedingt über Webseiten oder Apps der Fluggesellschaften und Reiseveranstalter. Während die Deutsche Bahn in ihrer Auskunft über die Angebote von Flixtrain und anderen Mitbewerbern informiert, suchen Sie British-Airways-Flüge auf der Lufthansa-Homepage vergebens. Hier können spezialisierte Dienste weiterhelfen.

Wir zeigen, wie Sie mit ITA Matrix Airfare Search die für Sie bestmögliche Flugverbindung und mit Seatguru den bequemsten Platz in der gewünschten Beförderungsklasse finden. Zudem geben wir Tipps, wie Sie den gebuchten Flug per App im Auge behalten – damit Ihnen Verspätungen oder Gate-Wechsel nicht entgehen. Und falls Sie den Zug anstelle des Flugzeugs als Zubringer nutzen wollen, helfen unsere Hinweise zum Einsatz von IATA-Codes weiter. Bei all diesen Punkten spielt es keine Rolle, ob es sich um eine individuell geplante oder eine Pauschalreise handelt.