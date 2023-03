Inhaltsverzeichnis Günstige Smartphones: Worin Einsteigermodelle bis 200 Euro brillieren Lange Laufzeit, gute Displays Ausblick Artikel in c't 7/2023 lesen

Etwa 560 Euro gaben Deutsche nach einer Erhebung des Branchenverbands Bitkom im Jahr 2022 durchschnittlich für ein neues Smartphone aus. Vor fünf Jahren waren solche Preise noch dem High-End vorbehalten. Mittlerweile tragen nur vierstellig teure Hochglanzsmartphones die neueste Technik mit sich herum. Doch wer braucht die überhaupt? Und wie viele technische Finessen sind 2023 in den Einsteigerbereich gewandert?

Welches die Stärken der Einsteigersmartphones sind und woran es hapert, klären wir im Test von fünf Modellen unter 200 Euro. Ob und für wen die noch spartanischer ausgestatteten Featurephones eine Alternative sein können, haben wir anhand von sechs Tastenhandys mit den Betriebssystemen KaiOS, S30+ und Android Go untersucht. Im Folgenden erläutern wir, was Sie generell von diesen Geräteklassen erwarten dürfen – und was nicht.

Fangen wir mit den Kameras an, denn die sind der Hauptgrund, warum Top-Smartphones so viel teurer sind als die Einsteigergeräte – und auch, warum viele Menschen bereit sind, so viel Geld für ein Smartphone auszugeben. Dass ein 1000-Euro-Smartphones bessere Fotos schießt als eines, das ein Fünftel davon kostet, sollte niemanden überraschen. Doch nur weil es bessere Knipsen gibt, sind die der Einsteigergeräte noch längst nicht schlecht.