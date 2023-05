Inhaltsverzeichnis Gigabit günstig: Netzwerkverkabelung für Haus und Wohnung Gigabit-Kompromiss Planung Aufgelegt und eingepresst Access-Point-Modus Artikel in c't 14/2023 lesen

Egal wohin man schaut: Überall gibt es kleine oder größere Netzwehwehchen; lahmes WLAN oder Powerline, schlechter Empfang und so weiter. Die Situation ist tatsächlich prekär, denn viele Menschen leben in Mietobjekten, wovon der Großteil seit Jahrzehnten nicht kernsaniert wurde. Selbst wenn, spart sich fast jeder Vermieter die Netzwerkinstallation; es gibt ja schließlich WLAN, so oft die Auffassung, und man muss ja nicht selbst drin wohnen.

Die alternativ aufgebaute kabellose Internetversorgung über WLAN-Mesh-Sets oderr Powerline-Adapter (Ethernet übers Hausstromnetz) kommt jedoch vergleichsweise teuer und bleibt in puncto Geschwindigkeit oft hinter der Herstellerwerbung zurück; insbesondere, wenn massive Wände oder lange Stromleitungen die WLAN- beziehungsweise Powerline-Signale abschwächen. Groß ist die Enttäuschung, wenn von den 500 Mbit/s des neuen Glasfaseranschlusses drei Räume weiter nur 50 bis 100 Mbit/s übrig sind. Kurzum: Nur Twisted-Pair-Netzwerkkabel schaffen die Daten wirklich flott und günstig durchs Heim zum Router. Führen zusätzliche WLAN-Basen die Daten per Kabel statt durch die Luft zum Router, ist man auch an Mobilgeräten schneller unterwegs.

In einer Mietwohnung möchte man aber nicht tausende Euro für eine Netzwerkinstallation vom Elektriker und die dann erforderliche Renovierung ausgeben. Deshalb haben wir den Bauvorschlag fürs günstige Gigabit-Heimnetz zusammengestellt: Mit steckerlosem Netzwerkkabel, einfachen RJ45-Dosen, Plastik-Patchpaneln und Kabelkanal-Sockelleisten können Sie das Problem lösen. Dabei ist egal, ob Sie die ganze Wohnung verkabeln wollen oder nur zwei Anschlüsse benötigen. Die Installationskosten beginnen bei etwa 140 Euro für zwei Räume und vier Dosen.