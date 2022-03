Inhaltsverzeichnis Günstiger tanken: So lesen Sie Spritpreise automatisch aus mit Node-Red Warum APIs? PostgreSQL-Datenbank installieren Grafana aufsetzen Node-Red aufsetzen Flow zum Tanken erstellen Preise auslesen Anzeigen der Benzinpreise in Grafana

Es ist viel zu aufwendig ist, immer alle Tankstellen der Umgebung abzutelefonieren oder deren Webseiten zu durchsuchen, um den günstigsten Preis zu erfahren. Einfacher wäre es, die Webseiten automatisch aufzurufen und auszuwerten. Und noch schneller geht es, wenn Sie eine Schnittstelle nutzen und die Preise direkt abrufen. Denn bei einigen Anbietern von Spritpreisen können Sie Daten kostenlos erhalten.

Mit dem Entwicklerwerkzeug Node-Red bekommen Sie dieses Projekt schnell umgesetzt. Statt zu programmieren, verknüpft man mit Node-Red fertige grafische Blöcke zu Flows. Man zieht quasi verschiedene Funktionen auf eine Arbeitsfläche und verknüpft sie grafisch miteinander. So lassen sich auch ohne tiefergehende Programmierkenntnisse komplexe Anwendungen erstellen. Wir zeigen anhand der Spritpreise und deren Aufbereitung, wie so ein Flow entsteht.

Dafür benötigen Sie eine Node-Red-Installation auf einem Rechner – am besten einem Server. Und einen API-Key, mit dem Sie auf die Daten eines Spritpreisanbieters zugreifen können. Node-Red holt die Daten ab und bereitet sie auf, bevor sie in einer PostgreSQL-Datenbank landen und Grafana die Daten visualisiert. Wir benötigen die Programme daher in folgender Reihenfolge: Postres, Grafana, Node-Red. In diesem Beispiel verwenden wir Ubuntu als Betriebssystem, das ganze Projekt lässt sich aber auch unter Windows aufsetzen.