(Handwasch-)Timer mit berührungslosem Schalter bauen Aufbau Programmablauf Gehäuse Artikel in Make Magazin 3/2020

Was gibt es da nicht alles für Hilfsmittel, um die Handwaschzeit zu stoppen: Zweifaches Singen von „Happy Birthday“ zum Beispiel wird oft genannt, ist aber selten ausreichend genau, denn viele trällern das Liedchen in einem Affenzahn herunter und erreichen so rekordverdächtige, aber leider auch virenfreundlich kurze Zeiten. Ein Maker, der was auf sich hält, erledigt das elektronisch exakt mit einem Arduino und lässt sich den Wasch-Countdown auf einem Leuchtdioden-Display anzeigen. Und damit die Übertragungsgefahr noch weiter verringert wird, startet er den Timer berührungslos durch einfaches Annähern der Hand.

Klingt vielleicht aufwendig, ist es aber nicht. Denn ein Arduino zusammen mit dem in der Make 2/18 vorgestellten Multifunction-Shield (Bezugsquelle für das Shield) enthält nahezu alles, was benötigt wird: eine Leuchtdioden-Anzeige für den Zeit-Countdown und einen Beeper zur akustischen Anzeige beim Ablauf der Zeit. Das Shield hat zwar auch drei Taster, von denen man einen als Startschalter für die Zeitmessung verwenden könnte. Dann aber bestünde die Gefahr, dass beim empfohlenen Händewaschen zum Beispiel nach dem Einkauf die Krankheitserreger auf der Tasteroberfläche geparkt und demnächst wieder auf die eigenen oder andere Hände übertragen werden. Deshalb verwenden wir diese Taster nur, um die voreingestellte Zeit von 30s ändern und so später den Handwasch-Timer auch als Zeitnehmer zum Beispiel in der Küche einsetzen zu können. Dazu später mehr bei der Erklärung der Software.

Das Multifunction-Shield erleichtert den Aufbau des Timers erheblich.

Als berührungsloser Schalter dient hier ein eigentlich als Linienverfolger in Robotern eingesetztes Sensormodul. Das ist eine Reflex-Lichtschranke, die ein Signal ausgibt, sobald ein Gegenstand oder eben auch eine Hand in einigen Zentimetern Abstand den von einer Infrarot-LED ausgesendeten Lichtstrahl auf den neben der LED angeordneten IR-Sensor zurückwirft. So hat kein Virus eine Chance, sich auf dem Timer einzunisten. Solche Sensoren gibt es fertig aufgebaut für unter 2 Euro. Diese Bauanleitung ist für das Modell geschrieben, das man bei der von uns verwendeten Bezugsquelle bekommt. Andere Module können in der Anschlussbelegung und den Maßen abweichen.