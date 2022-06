Handy wählt selbstständig

Mein Android-Smartphone tätigt manchmal selbstständig Anrufe, wenn ich es bei mir trage, darunter bekannte und unbekannte Nummern, und sogar der Notruf war schon dabei. Habe ich mir einen Telefonschädling eingefangen?

Das ist eher unwahrscheinlich, der Grund ist in der Regel ein anderer: Vermutlich werden die Anrufe versehentlich ausgelöst, wenn das Smartphone in der Hosentasche Ihr Bein oder in der Hemdtasche Ihren Oberkörper berührt. Vielleicht helfen die folgenden Einstellungen:

Bei einigen Smartphones können Sie die Touch-Empfindlichkeit erhöhen, damit Sie es auch mit Handschuhen bedienen können. Leider unterscheiden die Smartphones dann nicht sicher zwischen einem Finger im Handschuh und einem Hintern in der Hose. Schalten Sie die Option also aus; bei vielen Geräten ist sie unter "Einstellungen/Anzeige" zu finden. Manche haben dort einen Schalter "Schutz vor versehentlicher Berührung", den Sie einschalten sollten. Dann ignoriert das Smartphone Berührungen im Dunkeln – was aber an sonnigen Tagen und in dünnen Stoffhosen nicht greift.

Dass der normale Einschaltknopf beispielsweise beim Hinsetzen durch eine Hosenfalte gedrückt wird, können Sie kaum vermeiden – wohl aber, dass sich das Gerät dabei entsperrt. Falls Sie zum Entsperren nur über das Display wischen müssen, reicht dafür leicht eine Berührung in der Hosentasche. Deshalb und auch aus Sicherheitsgründen sollten Sie eine PIN-Sperre einrichten.

Überprüfen Sie darüber hinaus die bei vielen Geräten "Smart Lock" genannten Funktionen. Die halten das Smartphone beispielsweise entsperrt, wenn vertrauenswürdige Bluetooth-Geräte in der Nähe sind. Haben Sie dazu einen Kopfhörer oder eine Smartwatch freigeschaltet, die Sie ständig bei sich tragen, bleibt das Handy auch in der Hosentasche entsperrt – nach dem versehentlichen Einschalten können also weitere Berührungen alle möglichen Aktionen auslösen.

Einige Smartphones lassen sich zudem per Doppeltipp einschalten – praktisch, aber auch das ist schnell versehentlich in der Hosentasche passiert. Schalten Sie das aus.

Das Smartphone mit dem Display nach außen einzustecken hilft übrigens nicht immer: Wenn Sie mit der Hand von außen an die Tasche kommen, interpretiert das Smartphone auch das möglicherweise als Bedienung. Wenn alle Tipps nichts bringen, mag eine Schutzhülle mit Abdeckung über dem Display helfen – oder das Handy muss doch in den Rucksack.

(jow)