HedgeDoc: Gemeinsam texten mit Markdown-Pads

Ob im Aktivismus-Plenum oder in der Managerrunde: Protokolle sind wichtig, um den Überblick über die Tagesordnungspunkte, das Gesagte und die getroffenen Entscheidungen zu behalten. Protokollieren ist jedoch eine Wissenschaft für sich; wie ein Protokoll aussehen soll, was wichtig ist und wie ausführlich es sein muss, da gehen die Meinungen auseinander. Wenn der Protokollant dann auch noch erst nach einer Woche dazu kommt, die Formatierung zu ordnen, eine Lücke wegen einer Toilettenpause im Protokoll ist und alternative Office-Programme die docx-Datei nur durcheinandergewirbelt anzeigen, macht späteres Nachlesen wenig Spaß.

Die Webanwendung HedgeDoc verhilft Ihnen zur Lösung: Sie ist das, was umgangssprachlich oft "Pad" genannt wird, ein Werkzeug, um gemeinsam Texte zu schreiben, und gleichzeitig ein Echtzeit-Texteditor für Markdown und andere Auszeichnungssprachen. Kurzum: HedgeDoc erlaubt, gemeinsam Protokolle zu schreiben – etwa mit zwei Protokollanten und einem Korrekturleser – und sie direkt schick zu formatieren. Das Ergebnis können Sie als HTML herunterladen oder aus dem Browser in eine PDF-Datei "drucken".

Kostenlos nutzbar

HedgeDoc ist in der Programmiersprache TypeScript geschrieben und wird unter der GNU Affero General Public License 3.0 veröffentlicht, die auch kostenfreie Firmennutzung erlaubt. Dank vielfältiger Authentifizierungsschnittstellen wie LDAP und OAuth2 integriert sich HedgeDoc in viele Umgebungen. Eigene Logos und weitere Anpassungen an persönliche Präferenzen kommen allerdings erst in Version 2.0; aktuell ist Version 1.9.3.