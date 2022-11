Heizung schaltet sich ungewollt ab

Der smarte Heizkörperthermostat in meinem Wohnzimmer, ein Comet DECT, verbunden mit meiner Fritzbox, ist hinter einer Blende montiert und nur sehr schlecht zugänglich. Bei hoher Vorlauftemperatur wird es dort sehr warm und der Thermostat fährt die Heizung dann herunter, obwohl es im Raum noch zu kalt ist. Den Offset für die Raumtemperatur anzupassen hilft nicht, weil dieser mit der Vorlauftemperatur schwankt. Ich würde die Temperatur deshalb gerne an einer anderen Stelle im Raum messen, der Menüpunkt für die Einbindung externer Temperaturfühler ist im Menü der Fritzbox aber ausgegraut. Welchen Fühler kann ich dafür einsetzen?

Die preisgünstigen Comet-DECT-Thermostaten koppeln nicht mit einem externen Temperaturfühler. Im Zusammenspiel mit der Fritzbox kämen dafür die deutlich teureren Modelle FritzDECT 301 und 302 infrage. Als externer Temperaturfühler für diese Modelle lässt sich jedes mit Ihrem Router verbundene Fritz-Gerät mit Temperatursensor einsetzen, also andere Thermostate, Schalter oder der Taster FritzDECT 440. Der Taster hat den Vorteil, dass er keine Abwärme produziert, also die reale Temperatur anzeigt, und sich fern von Wärmequellen aufstellen oder aufhängen lässt.

Die Heizkörperthermostate FritzDECT 301 und 302 lassen sich mit einem externen Temperatursensor koppeln.

Derzeit ist es schwierig, an neue Thermostate zu kommen. Durch die stark gestiegenen Energiepreise und die Empfehlungen von Fachleuten, mit solchen Thermostaten Energie zu sparen, ist die Nachfrage sehr stark gestiegen und einige Hersteller kommen offenbar mit der Produktion nicht nach. Falls Sie an anderer Stelle im Haus die neueren Thermostate bereits einsetzen, können Sie diese tauschen, damit Sie die in Ihrem Wohnzimmer wichtige Funktion zur Kopplung mit einem externen Fühler nutzen können.

