Heizungsüberwachung mit dem Raspberry Pi Zero

Am Wärmespeicher meiner Heizung ist ein wasserführender Holzofen angeschlossen. Damit der Speicher nicht zu heiß wird, darf nicht beliebig lange Holz nachgelegt werden. Ich wollte mir nun die Kontrollgänge in den Heizungsraum sparen – herausgekommen ist ein Datenlogger, der interessante Parameter der Heizung von der Diagnoseschnittstelle liest und via Raspberry-Pi-Webserver zur Verfügung stellt. Die Daten habe ich außerdem genutzt, um viel über die Heizung zu lernen und ihr Regelverhalten zu optimieren.

Kurzinfo Nachrichten der Heizungssteuerung dechiffrieren

Berührungsloses Auslesen mit Optokoppler und Raspberry Pi Zero

Heizungssteuerung über Kennlinie optimieren zum Energiesparen 

Checkliste 
Zeitaufwand: ein Wochenende, ein Tag zusätzlich pro unbekannten Sensorwert

Kosten: 20–30 Euro

Programmieren: Python, C, Linux-Kenntnisse

Löten: einfache Lötarbeiten

Elektronik: Elektronik-Grundkenntnisse

Bei einer Heizung mit Solarthermie befindet sich ein Speicher für das warme Wasser im Gebäude. Während kleine Anlagen nur das Brauchwasser erwärmen, verfügen Anlagen mit Heizungsunterstützung über einen Speicherinhalt im Bereich von 700 und mehr Litern. Da im Winter wenig Sonnenwärme anfällt, ist mein Holzofen wasserführend und an den Speicher angeschlossen.

Die Heizungsanlage

Im Bild ist die Heizungsanlage stark vereinfacht dargestellt. Der Holzofen schaltet mittels Bimetallschalter die zugehörige Pumpe. Diese fördert bei Bedarf Wasser zum Ofen-Wärmetauscher. Das dort erhitzte Wasser wird unten in den 750-Liter-Speicher eingeleitet. Darin befindet sich oben der Brauchwasserspeicher. Die Temperatur im Speicher steigt von unten nach oben an (Schichtung). Das unten eingeleitete Wasser steigt so weit auf, bis es auf wärmeres Wasser trifft. Der Ofen sollte zum Verkalkungsschutz des Brauchwasserspeichers nicht mehr weiter betrieben werden, wenn die Temperatur unten im Speicher (Sensor T2) etwa 70°C erreicht hat.