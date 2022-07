Gaming-Monitor nur mit 60 statt 144 Hertz

Ich habe mir den neuen Gaming-Monitor Sony Inzone M9 gekauft. Der Hersteller verspricht 144 Hertz bei 4K-Auflösung, doch ich bekomme per Windows nie mehr als 60 Hertz eingestellt. Ich habe es inzwischen mit verschiedenen Kabeln an unterschiedlichen Signaleingängen probiert und sogar probehalber die Auflösung auf Full HD reduziert – nichts half.

Mit Werkseinstellung ist bei diesem Monitor der Öko-Modus aktiviert, der die Bildwiederholfrequenz auf 60 Hertz begrenzt. 144 Hertz am DisplayPort (respektive 120 Hertz via HDMI) zeigt er erst, nachdem Sie den Öko-Modus am Monitor im Bildmenü unter "Weiter/Ökomodus/Aus" abschalten (Englisch: Others/Eco Mode/Off). Alternativ nutzen Sie dazu das Sony-Tool Inzone Hub, in dem Sie die Einstellung im Abschnitt "Geräteeinstellung/Weiter/Ökomodus" finden. Dazu muss der HDR-Modus von Windows ausgeschaltet sein.

(bkr)