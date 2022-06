Hitze treibt IT-Geräte in den roten Bereich

Mensch, ist das heiß! Bei Temperaturen oberhalb von etwa 30 Grad Celsius arbeiten viele IT-Geräte am Rande ihrer Spezifikation. Viele sind für den Betrieb bei Lufttemperaturen von maximal 35 Grad Celsius ausgelegt. Zwar fallen die Geräte bei noch höheren Temperaturen üblicherweise nicht einfach aus, aber sie rechnen möglicherweise langsamer.

Ältere, schlecht gewartete oder verschmutzte Geräte neigen bei Hitze eher zu Defekten. Und an ungünstigen Plätzen in der prallen Sonne, etwa nahe am Bürofenster oder auf dem Armaturenbrett des Autos, können Smartphones, Tablets und Notebooks ernsthafte Schäden abbekommen.

Damit Ihr abendlicher Besuch im kühlen Biergarten nicht ausfällt, weil Sie sich stattdessen um die in der Hitze überforderte Hardware kümmern müssen, haben wir ein paar Tipps für Sie zusammengestellt.

Smartphones und Tablets bei hohen Temperaturen

Besonders schwer haben es lüfterlose Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets, in denen auch noch Akkus stecken: Diese haben keine Möglichkeit, die Wärmeabfuhr durch höhere Drehzahlen ihrer Ventilatoren zu steigern. Obendrein sind Lithium-Ionen-Akkus ziemlich empfindlich gegen Hitze.

Falls Sie keine Möglichkeit haben, das Gerät an einen kühleren Platz zu bringen, können Sie immerhin die Last senken – verzichten Sie auf 3D-Spiele oder andere Apps, die das Handy oder Tablet längere Zeit stark belasten. Im Energiesparmodus von Android und iOS taktet der Prozessor langsamer und viele Hintergrunddienste werden eingeschränkt. Auch das schont die Geräte in extremer Hitze. Beim Aufladen entsteht zusätzliche Wärme: Den Ladevorgang sollten Sie deshalb in die kühleren Stunden verlegen.

Apple warnt davor, Mobilgeräte zu überhitzen – lassen Sie das iPhone im Sommer besser nicht im Auto liegen.

Umgebungstemperaturen jenseits von 35 Grad Celsius mögen die Mobilgeräte nicht, wie etwa Apple ausdrücklich erklärt. Dann drosseln sich Smartphone-Prozessoren früher, die Rechen- und Grafikleistung sinkt. Viele Bauteile vertragen zwar kurzfristig deutlich höhere Temperaturen, auf Dauer leiden die Geräte aber insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung. So altern Lithium-Ionen-Akkus umso schneller, je wärmer sie werden. Das optimale Akku-Habitat hat um die 20° Grad, doch es besteht auch bei höheren Temperaturen keine akute Explosionsgefahr.

Wenn Sie das Smartphone im Auto vergessen haben und dort Temperaturen über 65 Grad herrschen – was im Sommer durchaus üblich ist –, können allerdings unerwünschte Abläufe in Gang kommen: Die chemische Reaktion im Akku erzeugt selbst Wärme und kann im schlimmsten Fall einen Thermal Runaway verursachen. Das ist zwar selten, aber eben nicht ausgeschlossen.

Extreme Hitze wie bei direkter Sonnenbestrahlung hinter Glas (im Auto) kann zudem dazu führen, dass sich das Gehäuse des Smartphones verzieht. Auch das Display kann darunter leiden, denn weder die Flüssigkristalle im LC-Display noch die organischen Leuchtschichten im OLED-Schirm sind für derart hohe Temperaturen ausgelegt. Oft reagiert die Anzeige dann etwas träger, im Extremfall auch gar nicht mehr.

Beim überhitzten Smartphone entfernen Sie am besten die Schutzhülle.

Falls sich das Gerät bereits mit einer Temperaturwarnung abgeschaltet hat, lassen Sie es eine Weile an einem möglichst kühlen Ort liegen – zum Beispiel auf einer Metalloberfläche in einem kühlen Raum. Oft hilft es oft schon, die Schutzhülle zu entfernen. Achtung Verbrennungsgefahr: Das Gehäuse kann extrem heiß werden. Direkt aus dem Auto in den Kühlschrank ist keine gute Idee, weil sich dann in seltenen Fällen Kondenswasser im Geräteinnern bilden kann.

Sollten Sie einen Ventilator zur Hand haben, halten Sie das Handy in den kalten Luftzug. So wird die Wärme am Gehäus besser abgeführt. Falls möglich, entfernen Sie auch den Akku.

Hitzewelle: Desktop-PCs und Notebooks kühlen

Bei Desktop-PCs und Notebooks zeigen meistens schon die mit voller Drehzahl lärmenden Lüfter an, dass es dem Rechner zu heiß wird. Staub und Schmutz behindern die Durchlüftung: Im Zweifel schauen Sie nach, ob die Luftfilter sauber sind oder ob sich im Inneren viel Staub gesammelt hat. Das ist bei älteren Geräten häufiger der Fall, die in schmutziger Umgebung stehen oder in Räumen, wo viel geraucht wird – auf den klebrigen Ablagerungen von Tabakqualm haftet Staub besser.

Software-Tools wie HWINFO oder CrystalDiskInfo zeigen Temperaturen von PC-Komponenten und Festplatten an. Leider sind die Messwerte nicht immer leicht zu interpretieren. Prozessoren drosseln sich bei zu großer Hitze selbst, viele ab etwa 85 Grad Celsius – dann wird der PC langsamer.

Bild 1 von 8 IT-Geräte in der Sommerhitze (8 Bilder) In Desktop-PCs werden Prozessor und Grafikkarte besonders heiß.



Wenn sich hohe Last bei PC oder Notebook nicht vermeiden lässt, sollten die Geräte wenigstens im Schatten stehen. Es hilft natürlich auch, die Raumtemperatur zu mindern, etwa mit einem Ventilator und Durchzug.

Die Datenblätter vieler Desktop-PC-Festplatten nennen Maximaltemperaturen von 50 Grad Celsius, manchmal auch 55 bis 60 Grad. Dauerhafte Schäden sind erst zu befürchten, wenn monate- oder gar jahrelang zu hohe Temperaturen herrschen. Das Datenrettungsunternehmen Attingo meldet allerdings, dass sich der Auftragseingang im Sommer verdoppelt, weil Festplatten und auch Flash-Speicher dann häufiger ausfallen. Das liegt aber nicht nur an der Hitze: Auch Blitzschläge sind im Sommer viel häufiger. Ein Backup ist jedenfalls immer eine gute Idee.

Drucker, Display, NAS ...

Stehen Tintendrucker lange im Warmen, trocknen die Tintenpatronen schneller aus – auch sie schätzen einen kühlen Platz. Letzteres gilt auch für Netzwerkspeicher, also Network Attached Storage (NAS): Lange Backup-Sitzungen sollte man möglichst in die kühleren Stunden des Tages verlagern. Und je nach Lage des Schreibtisches kann auch ein Monitor leiden, etwa wenn sein dunkler Gehäuserücken in der prallen Sonne steht.

Sämtliche IT- und Bürogeräte, die Wärme abgeben – also praktisch alle –, können bei hohen Lufttemperaturen schlechter arbeiten oder ausfallen. Das gilt umso mehr, wenn sie schon Schäden aufweisen, etwa Lüfter nicht mehr schnell genug drehen. Achten Sie also etwa auch auf Kopierer oder unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USVs) – bei letzteren vertragen die integrierten Akkus Hitze besonders schlecht.

(uk)