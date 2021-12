Inhaltsverzeichnis Hochwertige Diagramme mit Adobe Illustrator erstellen Illustrator versus Excel Loslegen mit Illustrator Diagramme gestalten 3D-Effekte für Diagramme Diagramme aus Grafiken

Sie bereiten eine Präsentation vor, die mit Texten, Bildern und einfachen Grafiken allein nicht auskommt? Dabei haben Sie die langweiligen Balkendiagramme so richtig satt, weil die Ihnen nahezu überall begegnen? Das ist schade, denn ein Diagramm kann zu einem echten Hingucker werden und komplexe Zusammenhänge oft besser und schneller erklären als ellenlanger Text.

Bei der Gestaltung eines oder mehrerer Diagramme kommt es auf eine passende und möglichst individuelle Umsetzung an. Hat man erst einmal herausgefunden, wie das Vektorgrafikprogramm Adobe Illustrator tickt, ist die Gestaltung hochwertiger Diagramme nicht besonders schwer. Auch Anwender, die mit Zeichenstift & Co. eher auf Kriegsfuß stehen, erzielen schnell hochwertige Ergebnisse, die sich nahezu maßgeschneidert in jedes Projekt einfügen – sei es eine Präsentation oder die Broschüre des eigenen Geschäfts. Sehr hilfreich sind dabei die unterschiedlichen Icons, Glyphen und Grafikstile, die sich flexibel ändern lassen und die anstelle von Balken das Diagramm zieren. Dröge müssen Diagramme nun wirklich nicht sein!

Wie Sie mit Adobe Illustrator hochwertige Datenvisualisierungen, Infografiken und Diagramme erstellen, zeigt Ihnen der folgende Artikel. Sie werden sehen, dass sich der Aufwand in Grenzen hält und das Ergebnis schon nach kurzer Zeit visuell überzeugt.