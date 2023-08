Höhepunkt der Perseiden 2023: Sternschnuppen beobachten und fotografieren

Die Perseiden 2023 stehen kurz vor ihrem Höhepunkt. In der Nacht vom 12. auf den 13. August können Sie bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde beobachten. Was viele nicht wissen: Die Perseiden sind auch davor und danach sehr aktiv. Bereits ab dem 10. August schießen in der Nacht 50 bis 60 Sternschnuppen pro Stunde durch den Himmel. Erst ab dem 16. August geht die Anzahl der Sternschnuppen dann deutlich zurück.

Himmelsgucker können sich also auf viele spannende Nächte und Gelegenheiten freuen – gerade im Hinblick auf das Wetter ist das eine gute Nachricht. Im Artikel erklären wir, worauf es bei der Jagd nach den Sternschnuppen ankommt. Wir zeigen die Rolle des Mondes ebenso auf wie den Einfluss von Lichtverschmutzung und Wetter. Und wir geben Tipps, wie Sie die Perseiden fotografieren. Tatsächlich ist es sogar ein Kinderspiel, die kurzen Leuchtkugeln mit einer Kamera festzuhalten: Alles, was Sie dazu wissen müssen, haben wir hier ebenfalls für Sie zusammengetragen.

Immer wieder im August

Die Quelle der Perseiden-Meteore ist ein Komet namens 109P/Swift-Tuttle. Er ist benannt nach den Astronomen Lewis Swift und Horace Tuttle, die diesen Kometen unabhängig voneinander im 19. Jahrhundert entdeckten. Der Komet hinterlässt auf seiner elliptischen Umlaufbahn durch das Sonnensystem eine Spur aus Staub und Trümmern, die aus gefrorenem Wasser, Gesteinspartikeln und Staub besteht.

Wenn die Erde auf ihrer eigenen Umlaufbahn die Staubspur des Kometen kreuzt, dringen diese Partikel in die Atmosphäre ein und verglühen in hell leuchtenden Meteoren, die über den Nachthimmel ziehen. Dieses spektakuläre Schauspiel findet jedes Jahr im Zeitraum von Mitte Juli bis Ende August statt, wobei der Höhepunkt normalerweise um den 12. August liegt.