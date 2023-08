Inhaltsverzeichnis Home Assistant: Smarte Erinnerung für Müllabfuhr bauen Kalender hinzufügen Müllabfuhrtermine eintragen Der Tag davor Timer-Sensoren anlegen Kommt morgen die Müllabfuhr? Anzeige bauen Karten erstellen und Ausblick

Mit der kostenlosen Software Home Assistant lassen sich umfangreiche Dashboards bauen, um das Treiben im Smart Home anzuzeigen. Man kann Schalter für Lampen erstellen, sich Verläufe für Temperaturen ausgeben oder den aktuellen Status der Fensterkontakte einsehen. Das Ganze lässt sich mit Bedingungen smart steuern. So kann man nur die Informationen anzeigen lassen, die der Nutzer jetzt gerade benötigt.

Wir zeigen, wie man mit Home Assistant ein Dashboard baut, das mit schicken Grafiken zeigt, welchen Müll die Müllabfuhr am Folgetag abholt – den Müll sollte also am besten heute noch jemand hinausstellen. Diese Mülltonnenanzeige ist nur am Vortag aktiv und zeigt dann auch nur die Müllarten, die wirklich dran sind. Papier wird beispielsweise jede Woche abgeholt, Restmüll und die gelbe Tonne in unserem Beispiel alle zwei Wochen. Eine solche Anzeige passt perfekt in den Flur.

Für das Projekt verbinden wir Home Assistant übrigens mit dem Google-Kalender und zeigen, wie man über eine ICS-Datei bequem Abfuhrtermine importieren und über Sensoren weiterverarbeiten kann. Wer schon mal mit Home Assistant gearbeitet hat, ist im Vorteil. Wir gehen hier nicht auf die Einrichtung und grundlegende Bedienung ein. Aber auch Anfänger mit ein wenig Home-Assistant-Erfahrung können der Anleitung folgen. Wer noch eine Auffrischung und grundlegende Informationen zu Home Assistant braucht, findet bei uns einen Einsteigerartikel zum Projekt. Wir verwenden Home Assistant 2023.7.3 und das Home Assistant OS 10.3 auf einem Raspberry Pi 4.