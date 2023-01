HomePod mini: Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor nutzen

Als Apple im Herbst 2020 den HomePod mini vorgestellt hat, hat der Hersteller eine Information unterschlagen: In dem kleinen smarten Lautsprecher ist ein Sensor von Texas Instruments verbaut, der die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit erfasst. Er befindet sich so weit wie möglich entfernt von den Platine, die selbst etwas Wärme erzeugt, nämlich in der Nähe des Stromkabeleingangs. Über zwei Jahre blieb er funktionslos.

Temperatursensor aktivieren

Erst jetzt, mit HomePod-Softwareversion 16.3, nimmt Apple den Raumklimasensor des HomePod mini in Betrieb. Auch der neue große HomePod in der zweiten Generation besitzt den Chip, nicht aber das frühere Modell von 2018.

Das Softwareupdate spielt Apple automatisch auf den HomePod. Wem es nicht schnell genug geht, kann aber etwas nachhelfen und es in der Home-App auf dem iPhone anstoßen:

Tippen Sie auf der "Zuhause"-Seite auf den HomePod-Button. (Sollten Sie den Button nicht auf der Startseite sehen, gehen Sie erst auf das Zimmer, dem der HomePod zugeordnet ist). Wählen Sie "Details zum Gerät". Scrollen Sie in dem nun geöffneten Fenster nach unten und tippen auf das Zahnrad. Die Home-App sollte Ihnen nun die neue Softwareversion anzeigen, tippen Sie hier auf „Update“.

Das HomePod-Update kann man über die Home-App starten.

In unseren Versuchen zeigte die Home-App für ein Gerät die Update-Möglichkeit sofort an der beschriebenen Stelle an, für ein anderes mussten wir wenige Minuten darauf warten. Ein wenig Geduld müssen Sie zudem aufbringen, bis Sie erstmals die Werte abfragen können: Der Temperatursensor will sich erst kalibrieren, das dauerte auf einem unsere HomePods im ersten Durchlauf rund 30 Minuten.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit abfragen

Die Werte können Sie sich nun direkt von Siri auf dem HomePod ausgeben lassen: "Hey Siri, wie viel Grad sind es in der Küche?" Zudem finden Sie in der Home-App auf der Seite des Raumes die aktuelle Temperatur und Feuchtigkeit eingeblendet. Dort aktualisieren sich die Daten allerdings mit ein paar Minuten Verzögerung. Um die Sensordaten in der Home-App auf iPhone, iPad und Mac zu sehen, muss jeweils die neuste Software-Version installiert sein – also iOS und iPadOS 16.3 sowie macOS 13.2 Ventura.

Kalt ist's im Schlafzimmer, verrät das iPhone dank Temperatursensor im HomePod mini.

Allzu genaue Werte dürfen Sie ohnehin nicht erwarten. Apple gibt an, dass der Sensor für eine Umgebungstemperatur zwischen 15 Grad und 30 Grad sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 30 Prozent bis 70 Prozent optimiert ist. Die Genauigkeit könne abnehmen, wenn für längere Zeit Audio mit hoher Lautstärke spielt – wohl wegen der Eigenwärmeentwicklung des HomePods. Im Abgleich mit einem Eve-Sensor lagen beide Geräte meist um rund 0,1 bis 0,7 Grad Celsius und 0 bis 4 Prozent Feuchtigkeit auseinander.

(tre)