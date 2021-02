Inhaltsverzeichnis Homeoffice-Praxis: Das iPad als Alternative zum Notebook nutzen Tastatur und Maus Mit Monitor Kurzbefehle Volles Programm: Office-Apps Fazit Artikel in c't 6/2021 lesen

Lockdown, Woche ... ach, zählt das wirklich noch wer mit? Ich sitze zu Hause und soll eigentlich einen Artikel schreiben. Das eine Notebook hat aber meine Frau, das andere braucht die Tochter für den Fernunterricht. Und nun? Ich schiele zu unserem iPad. Kann ich wirklich einen Artikel ausschließlich auf dem iPad schreiben?

Ich bin einen "richtigen" Arbeitsplatz gewohnt, also mit Monitor, Tastatur und Maus. Mein Arbeitsalltag am Computer besteht daraus, Informationen zu recherchieren, Artikel und Mails zu schreiben, mit Kollegen zu chatten, Texte auszudrucken und zu redigieren und an Videokonferenzen teilzunehmen. Selten muss ich mal etwas scannen oder ein Bild bearbeiten.

Es kribbelt mir in den Fingern, das alles am iPad auszuprobieren. Oder zumindest zu schauen, wie weit ich komme, um mir einen Überblick der Möglichkeiten zu verschaffen. Und ein wenig gefällt mir die Idee, dabei nicht an den Schreibtisch gebunden zu sein – ich sehe mich lässig auf dem Sofa schreiben.