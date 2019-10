Inhaltsverzeichnis Hyperledger: So entwickeln Sie eine eigene Blockchain-Anwendung Begriffsklärung

Fertiges Netzwerk Einrichtung Daten lesen und schreiben Anwendung einsetzen Artikel in c't 23/2019 lesen

Beiträge über den theoretischen Nutzen von Blockchains gibt es viele – um sich aber selbst einen Eindruck zu verschaffen, wie die Lösung eines Problems mit dieser Technik abläuft, und ein fundiertes Urteil zu bilden, sollte man selbst Hand angelegt haben. Doch beim Lesen der Dokumentationen stellt man schnell fest, dass die Entwickler der großen Blockchain-Frameworks den Einstieg nicht gerade leicht machen und die Suche nach einem anschaulichen Praxisproblem nicht ganz ohne ist, wenn man nicht gerade in der Logistikbranche zu Hause und mit den typischen Problemen vertraut ist.

In diesem Artikel soll es daher um ein typisches Alltagsproblem gehen, das man mit Blockchain lösen kann und das sich jeder vorstellen kann: In einem Großraumbüro steht ein Kaffeevollautomat, aus dem eine bestimmte Menge Kaffee entnommen werden kann, bevor sie aufgefüllt werden muss. Außerdem verschmutzt die Maschine nach einer bestimmten Anzahl Tassen, sodass sich jemand finden muss, um sie wieder zu reinigen. Bisher gab es im Büro regelmäßig Streit um die Verteilung der lästigen Pflichten Putzen und Nachfüllen – eine Papierliste, auf der sich die Mitarbeiter eintragen konnten, erwies sich als nicht ausreichend manipulationssicher und einige Kollegen wurden immer wieder verdächtigt, sich erfolgreich vor der Arbeit zu drücken. So weit die Ausgangslage.

Alle Beteiligten entschließen sich, das Problem mit Blockchain-Technik anzugehen. Jeder Kaffeetrinker soll die Infrastruktur auf seinem Büro-PC laufen lassen. Damit ist die Blockchain sowohl ausfall- als auch manipulationssicher. Im fertig ausgebauten Zustand soll die Kaffeemaschine (mit einer entsprechenden Netzwerkanbindung) bei jeder ausgespuckten Tasse Kaffee ihren Füllstand und den Reinigungszähler dekrementieren. Der maximale Füllstand der Maschine beträgt 25 Tassen, nach jeweils 60 Tassen will sie gereinigt werden. Sind Füllstands- oder der Reinigungszähler bei null angekommen, soll von der Blockchain reihum ein Mitarbeiter zum Putzen oder Auffüllen verdonnert werden.