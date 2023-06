ISO-Abbild mit Ubuntu

Ich möchte alte CDs und DVDs als ISO-Abbilder archivieren. In c’t 4/2023 haben Sie die Freeware ImgBurn empfohlen. Die Software gibt es nur für Windows, ich nutze aber Ubuntu 22.04 LTS. Wie kann ich unter Linux die ISO-Abbilder für mein Archiv erzeugen?

Sie müssen dazu keine zusätzliche Software herunterladen. In Ubuntu 22.04 und vielen weiteren Linux-Distributionen mit Gnome-Desktop ist eine Anwendung namens "Laufwerke" (Gnome Disks, gnome-disk-utility) installiert. Wenn Sie Laufwerke öffnen, finden Sie das Gerät in der Spalte links. Wählen Sie das CD-, DVD- oder Blu-ray-Laufwerk und klicken dann auf die Schaltfläche mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke des Fensters. In dem Menü weisen Sie Laufwerke dann an, ein Laufwerksabbild zu erstellen. Sie müssen der ISO-Datei einen Namen geben und den Speicherort festlegen.

Auf der Kommandozeile bringen Sie mit dem Befehl lsblk in Erfahrung, wo die Scheibe im Dateisystem eingehängt ist. Wenn Sie einen optischen Datenträger einlegen, bindet Linux diesen meistens als /dev/sr0, je nach Gerät auch als /dev/cdrom, ein und erstellt automatisch einen Mountpunkt in /media. Der folgende Befehl legt ein Backup von /dev/sr0 an und speichert das ISO-Abbild im Homeverzeichnis des Nutzers ndi: sudo dd if=/dev/sr0 of=/home/ndi/meinabbild.iso status=progress

Passen Sie, wenn nötig, den Namen des Geräts an und legen dann den Speicherort fest. Nutzen Sie dd jedoch nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie die korrekten Pfade gewählt haben und keine Tippfehler im Befehl stecken. Falsch angewendet, kann das Werkzeug Ihre Systempartition überschreiben!

(ndi)