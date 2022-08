In-App-Käufe unter Android ohne Google

Ich habe ein Android-Gerät ohne Google-Dienste. Eine App, bei der ich früher auf einem anderen Gerät mit Google-Diensten In-App-Käufe getätigt habe, bietet mir an, diese Käufe auf dem Google-freien Gerät per "Order Number" und E-Mail-Adresse zu aktivieren. Was gebe ich da ein?

Als Mailadresse geben Sie die Gmail-Adresse Ihres Google-Kontos ein. Die "Order Number" finden Sie als Bestellnummer in der Rechnung, die Ihnen Google nach dem In-App-Kauf per Mail geschickt hat. Falls Sie die Rechnung nicht aufbewahrt haben: Google führt zwar alle Käufe im Play Store auf, aber an die Rechnung kommen Sie dort nicht heran. Sie müssen stattdessen über den Datenexport gehen:

Öffnen Sie am PC im Browser Ihr Google-Konto, wählen Sie links "Daten und Datenschutz" und weiter unten "Meine Daten herunterladen oder löschen". Beim Datenexport wählen Sie erst per "Auswahl aufheben" alles ab und klicken weiter unten "Google Play Store" an. Dann klicken Sie auf "Nächster Schritt" und wählen "Einmal exportieren". Sie bekommen dann einen Link, über den Sie ein ZIP-Archiv herunterladen können. Darin finden Sie verschiedene JSON-Dateien. Suchen Sie in "Order History.json" nach Ihrem Kauf und kopieren Sie die "orderId" im entsprechenden Eintrag – das geht mit etwas Geschick mit einem beliebigen Editor; komfortabler ist ein JSON-Decoder. Auch der Browser Firefox kann JSON-Dateien aufbereiten und durchsuchen.

Neuere Bestellnummern beginnen mit "GPA", ältere bestehen nur aus ein paar Dutzend Ziffern. Die App, mit der wir das ausprobiert haben, öffnet zur Authentifizierung der Mailadresse einen Browser, in dem man sich in seinen Google-Account einloggen muss. Mit den Browsern von Custom-ROMs funktioniert das nicht, sondern die App besteht auf Chrome – der sich ohne Google-Dienste nicht installieren lässt – oder dem Samsung Internet Browser.

Der ist über die üblichen alternativen App-Quellen wie den Aurora Store erhältlich und ließ sich zumindest bei uns problemlos installieren und als Standardbrowser festlegen. Die App erkannte ihn aber erst nach einem App-Neustart – tippen Sie dazu aufs Quadrat-Symbol in der Steuerleiste, wischen Sie je nach Android-Version die App nach oben oder seitlich hinaus und starten Sie sie neu. Nachdem die App Ihre In-App-Käufe erfolgreich aktiviert hat, können Sie den Samsung-Browser wieder deinstallieren.

(jow)