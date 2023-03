In Excel Dezimalzahlen konvertieren

Ich habe von einem amerikanischen Kollegen eine Textdatei mit einer Reihe von Zahlen bekommen, aus denen ich in Excel eine Grafik erstellen muss. Als Dezimaltrennzeichen dient jedoch der Punkt und nicht das Komma, wie bei uns üblich. Das Trennzeichen im Betriebssystem umzustellen, würde ich gerne vermeiden, und ich möchte auch die Originaldaten nicht verändern. Kann ich das direkt in Excel ändern?

Das geht, es gibt eine ganze Reihe von Methoden. Wenn Sie das genutzte Dezimaltrennzeichen auch in den Excel-Einstellungen nicht ändern wollen, bietet sich der Suchen-und-Ersetzen-Dialog oder die Excel-Funktion WECHSELN() an. Zum Beispiel können Sie mit dem Aufruf =WECHSELN(A1;".";",") den Dezimalpunkt in Zelle A1 durch ein Komma ersetzen. Falls die Originaldaten auch Tausender-Trennzeichen enthalten, sind solche Textersetzungen aber frickelig und fehleranfällig.

Als Alternative kennen neuere Excel-Versionen die Funktion ZAHLENWERT() , die explizit dazu dient, Text in eine Zahl zu konvertieren – optional unter Angabe der genutzten Trennzeichen:

ZAHLENWERT(A1;".";",")

Dieser Aufruf versucht, den Wert in Zelle A1 als Zahl zu interpretieren, die nach amerikanischen Gepflogenheiten notiert ist (also beispielsweise "1,234,567.89"). Das Ergebnis behandelt Excel als Zahl (und nicht als Text) und zeigt sie entsprechend der eigenen Einstellungen an. Hierzulande also üblicherweise als "1.234.567,89".

(ll)