Inhaltsverzeichnis Industrial-IoT-Hacking: Speicher-ICs auslesen Spannungen halten, Zellen verschalten Auf dem OP-Tisch Chip-Inhalt lesen und auslesen Artikel in iX 7/2020 lesen

Ein Flashmodul zu untersuchen beziehungsweise dessen Inhalt auszulesen, kann in Situationen notwendig sein, in denen die Firmware des Systems entweder nicht öffentlich verfügbar ist oder aus rechtlichen Gründen nicht bereitgestellt werden kann. Durch den Zugriff auf die Firmware erhält man einen umfassenden Einblick in die tatsächliche Funktionsweise des Geräts.

Für das Auslesen des Flash-Chips benötigt man lediglich einen Raspberry Pi oder ein alternatives Microboard sowie eine geeignete Messklemme für die Flash-Pins. In diesem Fall kommt die Messklemme Pomona SOIC Clip, Modell 5250, in der 8-Pin-Variante zum Einsatz.

Das Microboard muss über SPI-Pins (Serial Peripheral Interface) beziehungsweise über einen SPI-Bus verfügen und sich mit einem Linux bestücken lassen. Wer etwas Löterfahrung mitbringt, kann zur Not auf die Messklemme verzichten und sich über angelötete Leitungen direkt Zugang zu den IC-Pins verschaffen. Um Schäden am Flash oder gar am Board zu vermeiden, empfiehlt sich dennoch die Nutzung einer solchen Klemme.