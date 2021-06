Inhaltsverzeichnis Infrastructure as Code: Mit ArgoCD und Tekton zur GitOps-Umgebung Der schwierige Weg zur GitOps-Lehre

Der GitOps-Operator ArgoCD Berechtigungen im Griff behalten Air-Gap-Szenarien erfolgreich bewältigen Fazit Artikel in iX 6/2021 lesen

Für das Automatisieren von Anwendungsdeployments ist GitOps derzeit in aller Munde. Der Kerngedanke: Ein GitOps-Operator passt regelmäßig den Istzustand des Deployment-Ziels an den Sollzustand im Git-Repository an. Vor allem für die Verwaltung containerisierter Anwendungen in Kubernetes-Clustern gibt es mittlerweile einige solche Operatoren. Die wohl bekanntesten Beispiele sind ArgoCD und Flux.

In der CI/CD/CD-Kette bildet GitOps damit den letzten Schritt – nachdem neuer Code über Pipelines die Abschnitte Continuous Integration und Delivery durchlaufen hat, übernimmt der GitOps-Operator das Deployment.

Eine solche Kette lässt sich mit ArgoCD und dem CI/CD-Werkzeug Tekton einrichten. Das Plus dabei: Beide Anwendungen laufen Cloud-nativ im Kubernetes-Cluster.