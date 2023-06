Inhaltsverzeichnis Innovative Technik für grüne Gebäude: Von transparenten Modulen und Solarfolie Solardachziegel erschließt weitere Dachflächen Das Modul als Baustoff - Module mit Transparenz Da geht die Technik hin Solarfolie – flexibel, aber geringer Wirkungsgrad Fazit - nicht nur Gebäude-integriert

Solarmodule müssen zum echten Baustoff werden, wenn die Energiewende gelingen soll. Die Ziele sind gesteckt: Bis 2030 sollen erneuerbare Energien 80 Prozent des Energiebedarfs decken. Einer der entscheidenden Bausteine ist die Solarenergie. Um das 80-Prozent-Ziel zu erreichen, müssten wir in Deutschland in den nächsten Jahren auf bis zu 500 Gigawatt (GW) installierte PV-Leistung kommen. Das schreibt zumindest das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE). Die Bundesregierung selbst steckt sich bis 2030 niedriger und geht von 215 GW aus. Selbst um das zu erreichen, muss der Ausbau deutlich schneller voranschreiten als bisher – etwa drei- bis viermal so schnell – und er muss mehr Flächen einbeziehen.

Eine große Hoffnung ist hier die Gebäude-integrierte Photovoltaik. Sie umfasst jene Bauelemente, die neben der Stromgewinnung auch klassische Funktionen wie Wärmedämmung, Wind- und Wetterschutz sowie architektonische Funktionen übernehmen. Auf 1000 Gigawatt schätzt das ISE das technische Potenzial dieser Bauwerk-integrierten Photovoltaik. Das wäre theoretisch mehr als für eine erfolgreiche Energiewende nötig.

An die Module selbst stellt das allerdings hohe Anforderungen, denn sie müssen nicht nur besonders robust und langlebig sein, sondern auch ihren Wirkungsgrad verbessern. Nicht zuletzt müssen sie flexibler sein, um mehr Flächen zu erschließen. In mancherlei Hinsicht stehen wir bei dieser Entwicklung noch sehr am Anfang. In anderer Hinsicht sind wir schon vergleichsweise weit.