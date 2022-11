Inhaltsverzeichnis Instagram fürs Business: Wie Sie ein aussagekräftiges Profil erstellen Instagram-Profil professionell gestalten Mit Kunden in Kontakt treten Mit Story-Highlights von der Masse abheben Eindruck schinden mit kreativem Feed-Design Abwechslungsreichen Feed gestalten

Instagram entwickelt sich immer weiter zur Nummer 1 der Shopping-Destinationen für Millennials und die Generation Z. Viele Marken und Unternehmen setzen inzwischen die App an die erste Stelle ihrer Marketing-Agenda und planen, noch mehr in die Plattform zu investieren. Höchste Zeit also, dass auch Sie sich strategisch mit Instagram auseinanderzusetzen.

Wenn Sie bereits ein Instagram-Profil haben, fragen Sie sich kritisch, ob Sie sich selbst folgen würden. Ist das Profil ansprechend und gibt es einen nennenswerten Unterschied zu anderen Accounts? Ist die Instagram Bio und -Profilbeschreibung selbsterklärend, oder eher verwirrend? Gibt es eine Handlungsaufforderung für den Profilbesucher? Sind die Story-Highlights spannend und logisch strukturiert? Wie wirkt das Profilbild?

Wenn Sie mit Ihrem Profil noch nicht vollends zufrieden sind, sollten Sie weiterlesen. Dieser Artikel gibt Ihnen viele Tipps, wie Sie Ihre Seite verbessern können: angefangen bei einem ansprechenden Profilbild über eine Linkliste, bis zu Actions-Buttons und Story-Highlights.