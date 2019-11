Inhaltsverzeichnis Internet-Radio mit Pi Zero Installation des Betriebssystems und Netzwerks Konfiguration des Raspberry Pi Musik abspielen: MPD & MPC Bedienung über Smartphone Artikel in Make Magazin 1/2019 lesen

Um das Programmieren mit Python und den Umgang mit dem Raspberry Pi Zero zu erlernen, beschloss ich, mir ein Projekt zu suchen, das nicht gleich nach Beendigung in der Ecke landen würde. Wie es der Zufall so wollte, ging während der Projektgrübelei das Küchenradio kaputt und ich konnte mich an die Arbeit zu meinem Internet-Radio machen. Mein Ziel war es, ein einfach zu bedienendes Gerät zu bauen, getreu dem Motto "Keep it simple". Tasten zur Senderwahl sowie ein MP3-Shuffle-Modus und ein Stand-by-Taster bilden die vier Basis-Tasten.

Drei weitere Service-Tasten helfen beim täglichen Gebrauch. Die Lautstärke ist analog über ein Verstärkermodul regelbar. Als Anzeige kommt ein vierzeiliges LCD mit Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz. Die 2004-LCDs sind preislich attraktiv, die Einbindung per I2C-Bus ist, dank bereits vorhandener Bibliotheken, ebenfalls recht unkompliziert. Als Herzstück fungiert ein Pi Zero. Seine CPU und der Arbeitsspeicher sind für diese Zwecke absolut ausreichend. Die Musikausgabe übernimmt ein pHAT DAC Aufsatzmodul.

Kurzinfo Internet-Radio und MP3-Player mit Raspberry Pi Zero

Bedienung über Tasten, Klopfsensor und App

Senderliste konfigurierbar über Samba Checkliste Zeitaufwand: zwei bis drei Stunden

zwei bis drei Stunden Kosten: etwa 130 Euro

etwa 130 Euro Löten: einfache Lötarbeiten

einfache Lötarbeiten Holzbearbeitung: sägen, bohren Werkzeug Flachzange

Spitzzange

Seitenschneider

Lötstation

Abisolierzange

Diverse Schraubendreher

Lochsägeaufsatz

Stufenbohrer bis 20mm

bis 20mm Akkuschrauber

Feilensatz für kleine Korrekturen

für kleine Korrekturen Cutter-Messer Material Liste bei den Downloads Downloads Anleitung zum Download von github

Raspian Stretch lite Archiv, bitte vor Installation auf der Speicherkarte entpacken

Disk-Imager kopiert das Raspbian-Image auf die Speicherkarte

Archiv mit allen Dateien muss entpackt werden

Das Internet-Radio auf github Materialliste, Konfigurationsdateien, Python-Skripte mehr anzeigen

Damit der Radiobau ein Erfolg wurde, benötigte ich etwas handwerkliches Geschick und Geduld. Außerdem halfen mir meine Vorkenntnisse mit der Bash und einem Terminal-Texteditor, der bereits Teil der Raspbian-Distribution ist (nano bzw. vi). Zugute kam mir auch, dass ich bereits das eine oder andere Raspberry-Pi-Nachschlagewerk gelesen hatte.