Inhaltsverzeichnis JSON-Server: REST-APIs ohne Code simulieren Installation Daten verändern und filtern, Beziehungen zwischen Nutzern und Aufgaben Pfade und Erweiterungen Fazit

Ein komplettes REST-API mit simulierten Daten in weniger als 30 Sekunden, das ist das Versprechen des Open-Source-Projekts JSON Server. Noch bevor die Kollegen aus der Backend-Entwicklung eine Zeile Code geschrieben haben, sollen Web- und App-Entwickler mit einem simulierten API losprogrammieren können – in Entwicklerkreisen heißt das Verfahren Mocking. Auch für automatisierte Tests bietet sich ein gemocktes API an.

JSON Server ist ein Mocking-Server, der auf REST-APIs spezialisiert ist. Das sind Web-Schnittstellen, die auf dem HTTP-Protokoll basieren. Über HTTP-Verben entscheidet man, was mit einer Ressource passiert: POST legt ein Objekt an, PUT aktualisiert und DELETE löscht es. Befehle sind jeweils unabhängig voneinander (Stateless). Je nachdem, ob die Aktion erfolgreich war, meldet der Server einen HTTP-Statuscode zurück.

Einen detaillierten Einstieg ins REST-Paradigma haben wir bereits veröffentlicht. JSON Server folgt den REST-Gesetzen und benötigt deshalb nur eine Datei, in der die anzubietenden Beispieldaten liegen.