JavaScript: Testen mit React-Tools wie Cypress und Jest

Mit seinem Fokus auf Oberflächengestaltung und hohe Entwicklungsgeschwindigkeit lässt React Aufgaben wie Dokumentation und Qualitätssicherung in den Hintergrund treten. Was für Prototypen und kurzlebige Applikationen funktioniert, kann bei größeren unternehmenskritischen Applikationen zu Problemen führen. Auf Tests zu verzichten ist keine Option.

Entwickler großer JavaScript-Frameworks und -Bibliotheken sehen daher schon beim Initialisieren einer Applikation eine Infrastruktur für Tests vor. Viel wichtiger als Testabdeckung und Testlaufzeit ist jedoch die Zeit, die es kostet, einen Test zu schreiben. Ist dieser Aufwand im Verhältnis zum Nutzen des Tests zu hoch, schreibt der Entwickler den Test vermutlich erst gar nicht.

Das Kommandozeilenwerkzeug Create React App, das eine Applikation initialisiert, installiert alle für das Verfassen von Tests erforderlichen Abhängigkeiten. Die Applikationsstruktur enthält neben einer ersten Komponente auch einen einfachen Unit-Test. Als Testframework kommt Jest von Facebook zum Einsatz. Dieser Artikel zeigt die wichtigsten Jest-Features im Zusammenhang mit der Überprüfung einer React-Applikation in Form von Unit-Tests, außerdem End-to-End-Tests, also das Testen von durchgängigen Workflows in einer Applikation.

Damit setzt der Artikel die Serie zum Thema React fort und erweitert die Beispielapplikation um Tests. Bei der Beispielapplikation handelt es sich um ein Quiz, bei dem ein Benutzer eine Reihe von Fragen beantwortet und am Ende eine Zusammenfassung der Ergebnisse erhält. Alle Listings der React-Reihe finden Sie auf GitHub.

Laufzeit verkürzen

Bei der testgetriebenen Entwicklung (Test-driven Development, TDD) sieht der Entwicklungsprozess im Idealfall wie folgt aus:

Am Anfang steht die Entwicklung eines Tests, beispielsweise für eine Komponente. Er schlägt bei der Ausführung fehl, da die Komponente zu diesem Zeitpunkt noch nicht existiert.

Im zweiten Schritt implementiert der Entwickler eine Version der Komponente, die das erfolgreiche Durchlaufen des Tests gewährleistet. Wichtig hierbei ist, sich auf das Notwendige zu beschränken und unnötigen Code für die spätere Anwendung zu vermeiden. Gesamtumfang und Komplexität sind dadurch geringer.

Am Ende eines TDD-Zyklus steht eine Aufräum- und Verbesserungsphase, in der das Team den Code so gestaltet, dass er den Qualitätskriterien der Applikation entspricht.

Eine solche Vorgehensweise stellt sicher, dass Codeänderungen bestehende Features nicht beeinflussen. Das funktioniert allerdings nur mit einer schnellen und direkten Rückmeldung der Tests. Die bestehende Infrastruktur kann diese Anforderung nur bedingt erfüllen.

Einer der größten Kritikpunkte an Testframeworks wie Jasmine in Kombination mit dem Test Runner Karma ist die lange Laufzeit der Tests. Der Test Runner startet je nach Konfiguration einen oder mehrere Browser und führt dort die Tests aus. Das Hochfahren der Browserinstanz nimmt Zeit in Anspruch, auch die Kommunikation über das Netz bewirkt eine Verzögerung. Bei einer Handvoll Tests fällt diese Verzögerung nicht weiter ins Gewicht, bei einer drei- bis vierstelligen Anzahl von Tests hingegen kann ein Testlauf mehrere Minuten dauern.

Deshalb hat ein Entwicklerteam bei Facebook ein neues Testframework mit dem Namen Jest geschaffen. Es geht einen anderen Weg als Jasmine und Mocha, indem es sich nicht auf einen Test Runner wie Karma verlässt, sondern seine eigene Infrastruktur mitbringt. Statt einen Browser für das Ausführen der Tests zu nutzen, verwendet Jest die Bibliothek jsdom, die das DOM in JavaScript nachbildet. Ohne das Rendering im Browser und die Kommunikation übers Netz ist die Testausführung in Jest schneller, das Ergebnis liegt sofort vor. Außerdem hat Jest die Syntax und zahlreiche Features von Jasmine und Mocha übernommen und erlaubt es, Tests zu Suites zusammenzufassen sowie set-up- und Teardown-Routinen zu definieren.