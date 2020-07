Inhaltsverzeichnis JavaScript beschleunigen: So parallelisieren Web Worker Prozesse Unterschiedliche Arten von Web Workern Ausführung von Programmcode Worker schließen und Ressourcen freigeben Arbeitsumgebung eines Workers Worker-Implementierung in node.js

In den Anfängen von JavaScript war der Aufbau von Webseiten aufgrund von Modems und Wählleitungen eine langwierige Angelegenheit. Niemand hat zu dieser Zeit große Fragen über Ladezeiten und Ausführungsgeschwindigkeit gestellt. Mit steigender Bandbreite der Datenleitungen wurden die Anwender jedoch immer anspruchsvoller. Lädt eine Website heute länger als ein paar Sekunden, wird sich hingegen als lahm angesehen.

Eines der Werkzeuge, das Sie bei der Erstellung performanter Webseiten unterstützt, sind Web Worker. Durch die gezielte Verteilung des Programmcodes auf mehrere Kerne Ihres Prozessors wird die Ausführung parallelisiert und der Aufbau der Webseite beschleunigt. Dieses Vorgehen verkürzt die Wartezeit des Besuchers spürbar.

Die API wurde im Jahr 2015 als Working Draft von W3C veröffentlicht und steht Ihnen in allen aktuellen Browsern zur Verfügung. In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie die Web Worker API in Ihrem Programmen einsetzen und welche Aufgabenstellungen sich dafür eignen.