Inhaltsverzeichnis JavaScript für Einsteiger: So erstellen Sie interaktive Webseiten Hello World in HTML und JavaScript Die To-Do-Listen-Anwendung: HTML-Code und JavaScript-Schnittstelle Interaktion: Listeneintrag per Hinzufügen-Button Interaktion: To-Do erledigt Fazit

JavaScript steht seit Jahren in vielen Beliebtheitsrankings weit oben und kommt für die verschiedensten Zwecke zum Einsatz. Vor allem im Web-Kontext kommt man an der Skriptsprache nicht vorbei: Wenn eine Seite auf Benutzeraktionen reagiert, ist meistens JavaScript im Spiel.

JavaScript ist eine mächtige Technologie, mit der man komplexe Programme implementieren kann. Gleichzeitig sind die ersten Schritte schnell gemacht und erfordern wenig Vorbereitung: Denn den Code schreibt man in eine einfache Textdatei und lässt ihn von einem beliebigen Browser ausführen – es sind also keine zusätzlichen Werkzeuge nötig. Um mit JavaScript interaktive Webseiten zu erstellen, hilft ein Grundverständnis von der Formatierungssprache HTML und – wenn es schön werden soll – von der Stylesheet-Sprache CSS.

Wir erläutern, wie HTML-Code ganz grundlegend aufgebaut ist und wie Sie JavaScript in eine HTML-Seite einfügen. Dazu beginnen wir in beiden Sprachen mit dem Klassiker: dem Hello-World-Beispiel. Mit unserer Anleitung programmieren Sie dann eine To-Do-Listen-Anwendung und lernen dabei, wie man in HTML Eingabefelder und Buttons einfügt, in JavaScript-Code auf Textfeld-Eingaben zugreift und auf Button-Klicks reagiert.