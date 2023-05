KDE-Dateimanager: Dateivorlagen in Dolphin

Auf meinem Linux-System habe ich diverse Dateivorlagen im Ordner Templates. Im Gnome-Dateibrowser kann ich dann bequem über das Kontextmenü neue Dateien aus diesen Vorlagen erzeugen. Der KDE-Dateimanager Dolphin hat auch solch ein Kontextmenü, aber meine Vorlagen tauchen dort nicht auf.

Sie können auch das Kontextmenü von Dolphin mit eigenen Vorlagen ergänzen, allerdings ist das Prozedere etwas komplizierter: Dolphin sucht nach Dateien, die der "Desktop Entry Specification" von freedesktop.org entsprechen. Diese Dateien mit der Endung .desktop verweisen wiederum auf die Datei mit dem eigentlichen Inhalt der Vorlage.

Das folgende Beispiel geht davon aus, dass Sie im Templates-Ordner eine Datei namens "Brief.md" haben. Legen Sie nun unter ~/.local/share/templates/ eine Datei Brief.desktop mit folgendem Inhalt an:

[Desktop Entry] Name=Briefvorlage ... Comment=Dateiname für neuen Brief: Type=Link URL=/home/USER/Templates/Brief.md Icon=text-plain

Der Wert bei Name definiert, wie der Eintrag im Kontextmenü heißt. Den Comment -Text zeigt Dolphin an, wenn er nach dem Namen der zu erzeugenden Datei fragt. Unter URL geben Sie den Pfad zur eigentlichen Dateivorlage an. Bei Icon können Sie entweder den Pfad zu einer Bilddatei angeben (PNG, XPM oder SVG) oder den Namen eines Icons aus Ihrem jeweiligen Desktop-Theme, wie im Beispiel.

Nach einem Neustart des Programms zeigt Dolphin die Vorlage im Kontextmenü an. Wenn Sie die .desktop-Datei unter /usr/share/templates/ anlegen, ist sie systemweit verfügbar.

In Dolphins Kontextmenü eigene Dateivorlagen angezeigt zu bekommen ist möglich, aber etwas kompliziert.

(syt)