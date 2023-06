Inhaltsverzeichnis Nightcafé: KI-Bilder spielend einfach erstellen und mit Stilen anpassen Erste Schritte mit Nightcafé Das Credit-System Advanced Mode Eigene Bilder mit einem Style versehen Exkurs: Technischer Hintergrund

KI-Bildgeneratoren erstellen aus einfachen Texteingaben, den Prompts, beeindruckende Bilder. Aber Generatoren wie Stable Diffusion oder DALL-E sind meist nicht sehr intuitiv zu bedienen und der Nutzer kann nur schwer nachvollziehen, wie die KI zu ihrem Ergebnis gekommen ist. Dagegen stellt der KI-Generator Nightcafé eine leicht zu verstehende Bedienoberfläche zur Verfügung, bietet mehrere Algorithmen zur Auswahl und macht es dem Nutzer leicht, Bilder anzupassen.

Mit Nightcafé können Nutzer nicht nur die gewünschten Motive mit Prompts beschreiben, sondern auch jede Menge Modifikatoren festlegen, um bestimmte Effekte und Stile zu erzielen. Von der Wahl der Kameraeinstellungen und des Beleuchtungsszenarios bis hin zur Auswahl der Zeichenmaterialien und -techniken in der Malerei – mit Nightcafé kann der Nutzer den Prompt präzise anpassen, um das gewünschte künstlerische Ergebnis zu erzielen.

Und noch etwas anderes ist mit Nightcafé möglich: Man lädt eigene Bilder hoch und wendet dann einen Stil darauf an. Ein Astronaut im Van-Gogh-Stil? Kein Problem. Oder die Skyline von New York nach Art des berühmten Farbholzschnitts "Die große Welle vor Kanagawa" von Katsushika Hokusai ebenfalls. Das Programm verdankt seinen Namen übrigens dem Gemälde "The Night Café" von Vincent Van Gogh, die Entwickler sitzen in Australien.