Inhaltsverzeichnis KI-Projekt: ChatGPT auf einer Schreibmaschine mit ESP32 umsetzen Anmeldung und Authentifizierung API-Anfrage und Arduino-Code Anschluss der erika 3004 an den ESP32 Fazit Artikel in Make Magazin 2/2023 lesen

Was ist die erika 3004? "Die erika 3004 ist eine elektrische Schreibmaschine, die in der DDR von der Firma Robotron hergestellt wurde. Das Modell wurde ab 1986 produziert und war in der DDR sehr verbreitet. Im Vergleich zu älteren Modellen war die erika 3004 mit modernen Funktionen wie einem Korrekturband ausgestattet. Außerdem verfügte sie über eine automatische Zeilenvorschubfunktion und eine automatische Korrekturfunktion, die das Korrigieren von Schreibfehlern erleichterte."

Dieser erste Abschnitt wurde durch ChatGPT erstellt und zeigt, wozu dieser KI-Chatbot prinzipiell in der Lage ist: Konversationen in natürlicher Sprache mit dem Nutzer zu führen. Unter anderem, denn die Software kann auch Arduino-Code liefern, wenn man ihm die entsprechenden Anweisungen gibt und falls die Wünsche nicht zu kompliziert sind.

Viele von Ihnen dürften die Web-Oberfläche von ChatGPT kennen. Aber die Software kann auch über APIs (Programmierschnittstellen) mit anderen Anwendungen kommunizieren. Im Fall meines Projekts schreibt man seine Fragen an ChatGPT auf der erika 3004 und die tippt kurz darauf wie von Geisterhand die Antworten der KI darunter. Die ChatGPT-Plattform bietet eine REST-API, die es Entwicklern ermöglicht, die Funktionen des KI-Chats in eigenen Programmen und Projekten zu nutzen.