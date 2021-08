Inhaltsverzeichnis Kabelmanagement im Smart Home: Sauber und diskret binden, bündeln und befestigen Platz für Steuerzentralen und Steckdosen Platz und Alternativen für LAN-Kabel Kabelmanagement Smartphone und Tablet laden Fazit

Viele smarte Geräte lassen sich heutzutage einfach per Funk nachrüsten und bedienen. Dennoch benötigt auch ein Smart Home aus den verschiedensten Gründen noch jede Menge Kabel. So lassen sich nicht alle Komponenten mit Akkus oder Batterien betreiben – das gilt vor allem für Steuerzentralen und Lampen in Stehleuchten. Ebenso benötigen die meisten zur Steuerung eingesetzten Geräte Strom – egal, ob es sich um ein Smartphone, Tablet, eine Fernbedienung oder einen Smart Button handelt.

Auch für die Datenübertragung sind Kabel oft noch gefragt. Bei der Steuerzentrale ist eine LAN-Verbindung meist unverzichtbar, im Fall mancher Smart Speaker ist sie dem WLAN-Netz bei schlechtem Empfang zumindest vorzuziehen. Das führt mitunter zu einem weiteren Problem: einem Mangel an LAN-Ports und Steckdosen. Verteilerlösungen verursachen wiederum mehr Platzbedarf und wollen auch ordentlich verstaut werden.

Kurzum, in einem smarten Zuhause gibt es jede Menge Potenzial für Kabelmanagement. Wir zeigen, wie Sie dieses mit passendem Zubehör in den Griff bekommen – und zwar möglichst ästhetisch und so flexibel, dass sich alles bei Bedarf auch ohne Fingerakrobatik und Geduldsproben anpassen lässt.