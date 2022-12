Kann Druckertinte einfrieren?

Da ich mein Büro zwischen den Jahren nicht heize, mache ich mir Sorgen um den Tintendrucker: Kann die Tinte bei Temperaturen unter null Grad einfrieren und dadurch den Drucker beschädigen?

Da Druckertinte in der Regel aus einer wässrigen Lösung oder bei Tinte mit festen Farbpigmenten aus einer auf Wasser basierten Suspension besteht, ist die Frage durchaus berechtigt. Außer Wasser als Grundstoff und der Farbe enthält Druckertinte aber verschiedene Zusatzstoffe, die etwa die gewünschte Viskosität einstellen oder bei Tinten für die thermischen BubbleJet-Drucker (Canon, HP) den korrekten Verdampfungspunkt. Diese Stoffe haben außerdem die Wirkung eines Frostschutzmittels.

In welchem Temperaturbereich Ihr Drucker arbeitet und gelagert werden darf, finden Sie meist in den technischen Daten am Ende des Bedienungshandbuchs. Die Hersteller liefern ausführliche Handbücher nur noch in digitaler Form als PDF-Dokument auf der beiliegenden CD oder auf ihren Serviceseiten. Auch ein Blick auf die Beipackzettel von Nachkauf-Patronen könnte helfen. Epson gibt den Temperaturbereich auf den Tintenflaschen für seine Tintentank-Drucker an: −20 bis +40 Grad (siehe Bild).

Bei Temperaturen im einstelligen Minusbereich brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Bevor Sie den Drucker einschalten, sollte die Gerätetemperatur aber wieder in dem im Handbuch angegebenen Arbeitsbereich liegen.

Auf manchen Nachfüllflaschen findet sich der Lagertemperaturbereich auf dem Etikett. Beim Drucken gilt aber der im Druckerhandbuch angegebene Arbeitstemperaturbereich.

(rop)