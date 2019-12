Inhaltsverzeichnis Kaufberatung: Die richtige Fritzbox für schnelles WLAN, Telefonie, Smart Home Warum die Fritzbox?

Am Anfang steht der Anschluss

LTE nicht nur als Backup WLAN-Verbindung LAN-Anschlüsse, USB und Mediaserver Fazit Tabellen

Die Fritzbox vom AVM gilt in Deutschland quasi als das Allroundtalent im Router-Bereich. Daher fällt ihr Name häufig als Antwort auf die Frage, welchen WLAN-Router man sich denn nun hinstellen sollte. Das macht die Auswahl allerdings nicht viel leichter, schließlich verkauft AVM über ein Dutzend aktuelle Varianten der Fritzbox. Dazu kommen zahlreiche Auslaufmodelle, die immer noch Support erhalten und zumindest gebraucht als Schnäppchen in Frage kommen.

Die eine Universallösung gibt es auch hier nicht, denn selbst das teure Top-Modell 7590 (UVP 250 Euro) ist nicht von Haus aus für alle Szenarien gerüstet. Andererseits liegen ihre zahlreiche Funktionen in vielen Haushalten zum großen Teil brach. Je nachdem also, ob man Kabel-, VDSL- oder gar kein Modem braucht, ob LTE-Mobilfunk als Dauer- oder Überbrückungslösung notwendig ist und ob man der Fritzbox sein Smart Home anvertrauen möchte, sind andere Modelle sinnvoll.

Dieser Artikel gibt eine Überblick über die Funktionen der verschiedenen Fritzbox-Router und gibt Tipps für das passende Gerät. Manche Wünsche erfüllt AVM bisher allerdings nicht, etwa Wi-Fi 6. Das können bisher nur einige Router anderer Hersteller wie der Asus RT-AX88U oder Netgears AX6000.