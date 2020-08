Kaufberatung Mähroboter: Smart und mit App ab 380 Euro

Unkraut jäten, im Sommer wässern, im Herbst Laub rechen und dann auch noch Rasenmähen – wer einen schönen und gepflegten Garten wie aus dem Bilderbuch haben will, muss viel Zeit und Arbeit investieren. Gut, wenn zumindest etwas davon durch smarte Gartenhelfer abgenommen wird.

Rasenmähroboter sind solche fleißigen Helferlein, die tagein, tagaus widerspruchslos das übernehmen, was der geneigte Gartenbesitzer im Sommer auch mal gern zweimal in der Woche tun muss: Rasenmähen. Die autonomen Rasenmähroboter bekommt man mittlerweile schon ab 300 Euro im Baumarkt, andere Hersteller verlangen für Modelle mit smarten Funktionen und großen Mähflächen mehrere Tausend Euro. Wo liegt der Unterschied und was sollten Käufer vor dem Kauf beachten?

Aufbau

Grundsätzlich ähneln sich alle Rasenmähroboter: Zwei von je einem separaten Elektromotor angetriebene Antriebsräder sorgen für Bewegungsfreiheit und erlauben es ihnen, auf der Stelle zu drehen. Je nach Profiltiefe gibt es unterschiedliche Vor- und Nachteile. In starken Stollen sammelt sich Schmutz und sie beanspruchen den Rasen mehr, dafür erhöhen sie die Steigfähigkeit des Roboters. Als Stütze dienen meist ein oder zwei antriebslose, um 360 Grad drehbare Räder ähnlich wie bei einem Einkaufswagen. Inzwischen gibt es aber auch Modelle mit vier angetriebenen Rädern, die besonders starke Steigungen überwinden können. Ein solches Modell ist beispielsweise der Husqvarna 435X AWD. Der schafft 35 Grad oder 70 Prozent Steigung, kostet dafür aber knapp 5000 Euro.

Beim Mähwerk haben sich Messerscheiben mit mehreren Klingen durchgesetzt, die in Betrieb durch die Fliehkraft ausgerichtet werden. Beim Kontakt mit harten Hindernissen klappen sie einfach weg und sind so zumindest theoretisch gegen Beschädigung geschützt. Manche Anbieter setzen weiterhin auf die von herkömmlichen Rasenmähern bekannten Klingenmähwerke, die es außer als länglicher Balken mit scharfen Kanten auch in Ausführungen als Dreieck oder Kreuz gibt. Durch ihre robustere Art nehmen Mähbalken beim Kontakt mit härteren Gegenständen nicht so schnell Schaden. Sollte es allerdings doch einmal dazu kommen, ist ein Austausch deutlich teurer. Ein Wechsel ist meist in beiden Fällen in Eigenregie schnell und einfach erledigt. Da es sich bei Klingen und Balken um Verbrauchsgegenstände handelt, müssen solche Wechsel in gewissen zeitlichen Abständen vorgenommen werden, um einen sauberen Schnitt des Rasens zu gewährleisten. Andernfalls fransen die Halm-Enden ab, statt sauber abgeschnitten zu werden. Das kann den Rasen dauerhaft schädigen.

Mit langem Gras werden beide Mähwerk-Arten nicht fertig, da den Robotern dafür die Kraft fehlt. Vor Erstinbetriebnahme muss der Rasen daher auf eine normale Höhe von wenigen Zentimetern gekürzt werden. Bosch etwa empfiehlt, den Rasen so kurz wie möglich zu schneiden. Da aus Sicherheitsgründen das Schnittwerk eines Rasenroboters bewusst mit Abstand zum Rand des Gehäuses, also mittig, platziert ist, kommen die meisten Roboter nicht gut mit Rasenkanten klar. Abhilfe versprechen spezielle Roboter mit besonders gesichertem, seitlich versetztem Schnittwerk und Kantenmodus. Das kann viel Nacharbeit ersparen, birgt aber die Gefahr von Spurbildung. Rasenränder sollten optimalerweise mit flachen Rasensteinen auf Bodenhöhe abgegrenzt werden, damit der Mäher auch am Rand alle Halme erwischt.

Beschädigungen am Schneidwerk hört man meist an veränderten Geräuschen, oft wechselt das leise Geräusch beim Mähen gegen deutlich vernehmbares Brummen, das auf eine Unwucht hindeutet. Selbst den Abnutzungsgrad der Schneidwerkzeuge können Profis am Klangbild hören.

Grundstück

Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des richtigen Rasenmähroboters ist die Beschaffenheit des eigenen Grundstücks. Rasenroboter werden von den Herstellern mit Maximalgrößen des zu mähenden Bereichs benannt. Ein Roboter, der für 400 Quadratmeter gedacht ist, aber 600 Quadratmeter mähen soll, schafft das zwar normalerweise auch, benötigt dafür aber deutlich länger. Außerdem sind die meisten Rasenroboter auf Begrenzungskabel angewiesen, deren maximale Länge sich von Gerät zu Gerät unterscheidet – unter Umständen ist das schneller der begrenzende Faktor, als die eigentliche Flächenangabe des Herstellers.

Ebenfalls wichtig: Handelt es sich beim Rasen um weitgehend ebene Fläche oder gibt es Passagen mit starker Steigung? Gärten in Hanglage machen die richtige Wahl des Rasenroboters besonders wichtig, weil nicht alle Modelle echte Kletterer sind. Steigungen über 35 Prozent schaffen nur wenige Modelle. Weiteres wichtiges Kriterium: Ist das zu mähende Areal einfach geschnitten, eher verschachtelt oder gar nicht zusammenhängend? Viele Roboter mögen keine Engstellen und erreichen daher Teilbereiche des Gartens unter Umständen nicht. Hersteller versuchen, dem mit besonderen Features entgegenzuwirken.

Ab der Mittelklasse kommend die meisten Roboter mit mehreren Grasflächen im Garten zurecht. So kann man beispielsweise in den Apps verschiedene Areale definieren, die aber jeweils in sich geschlossen eingegrenzt sein müssen. Teilweise setzt das allerdings eine weitere Ladeschale voraus und lohnt sich also nur, wenn die zweite Rasenfläche vergleichsweise groß ist.