Inhaltsverzeichnis Kaufberatung für Fernseher: Worauf Sie achten sollten Display als Bildschirmschoner oder Bilderrahmen Displaytechniken Displayauflösung und HDR Empfangswege Extras und Energiebedarf Artikel in c't 24/2022 lesen

Wir haben uns rechtzeitig vor den Abverkaufsaktionen im November 2022 den Markt für Fernsehgeräte angeschaut und werfen Schlaglichter auf die Kernfunktionen und kreativen Wortschöpfungen, die sich Hersteller und Anbieter für ihre Produkte ausgedacht haben. Wir erklären, woran Sie aktuelle Geräte erkennen und wie Sie olle Kamellen vor dem Kauf aussortieren. Bevor es ans Eingemachte geht, erst einmal die grundlegende Frage beim Gerätekauf: Welche Diagonale und Auflösung braucht mein TV-Display.

Die ideale Bildgröße richtet sich nach der Zimmergröße beziehungsweise dem Betrachtungsabstand, als Faustformel: Ergonomischer Betrachtungsabstand [cm] = 2,5 × Displaydiagonale [cm]

Für den in vielen Wohnzimmern üblichen Abstand von 3,50 m zwischen Sofa und TV passen Displays mit 55 Zoll, also 1,40 Metern Diagonale. Ein 78-Zoll-TV empfiehlt sich erst ab einem Betrachtungsabstand von 5 Metern. Sitzt man zu nah am großen Schirm, muss man im Extremfall den Kopf hin und herbewegen, um den kompletten Bildinhalt zu erfassen. Ergonomen empfehlen, Zuschauer sollten den Inhalt mit zwei bis drei Augenbewegungen erfassen können.