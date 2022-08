Inhaltsverzeichnis Kauftipps: Outdoor-Hardware und robuste Handyhüllen für Ausflüge und Reisen Gadgets für draußen Outdoorhüllen für Smartphones Artikel in c't 17/2022 lesen

Draußen ist es am schönsten, jedenfalls wenn Sie Kofferchaos am Flughafen, proppenvolle Züge durchs 9-Euro-Ticket und Urlaubsstaus trotz hoher Spritpreise überstanden haben. Gegen all das helfen unsere Tipps zwar wenig, aber ein bisschen komfortabler werden Ihre Ausflüge und Reisen damit durchaus.

Für mehr Komfort sorgen sieben nützliche Gadgets für draußen. Diese reichen vom Mückenstich-Heiler, über eine Drohne bis hin zur Unterwasserkamera.

Darüber hinaus stellen wir Ihnen unterschiedliche robuste Hüllen vor, damit Ihr Smartphone die Tour unbeschadet übersteht. Die Outdoorhüllen verfügen je nach Bedarf über eine Halterung oder ermöglichen die Nutzung unter Wasser.