Inhaltsverzeichnis Foto-Workshop Blitzen: Optimales Licht für Portraits und Bewerbungsbilder Vorurteil 1: "Ich investiere viel Geld und nutze den Blitz später kaum!"

Vorurteil 2: "Der Blitz liegt immer zu Hause, weil er so klobig und schwer ist."

Vorurteil 3: "Blitzlicht ist hart und irgendwie immer hässlich!"

Vorurteil 4: "Mit der Technik werde ich niemals klarkommen!"

Feuertaufe Fernsteuerung Workshop 1: Stimmungsvolles Porträt während des Sonnenuntergangs Workshop 2: Licht- und Schattenspiel Workshop 3: Nachtporträt Workshop 4: Business-Porträt

Vor dem Umgang mit Blitzlicht haben viele Fotografen Respekt. Das muss nicht sein. Wir räumen mit Vorurteilen auf und leiten Sie zum sicheren Umgang mit Blitzen an.

Früher war der Einstieg in die Blitztechnik nicht ganz einfach, denn hochwertige Trigger und schicke Blitze waren für Anfänger preislich absolut außer Reichweite. Aber wir können Entwarnung geben. Jetzt, rund zehn Jahre später, haben die Hersteller ihre Hausaufgaben gemacht. Den Aufsteckblitz Yongnuo YN-560 III (praktischerweise gleich mit integriertem Funkempfänger für einen Sender wie den Yongnuo RF-600/602 oder einen Transceiver wie den Yongnuo RF603) gibt es schon für deutlich unter 100 Euro. So stellt man sich für kleines Geld ein prima System mit einer Funkreichweite von über 100 Metern zusammen. Spendiert man dem Gespann noch einen weißen Schirm als Lichtformer, kann es auch schon losgehen. In der Tabelle sehen Sie die Details zu unserem kompletten Einsteiger-Kit.

Der Einstieg ins entfesselte Blitzen muss nicht teuer sein. Hier sehen Sie einige preiswerte und bewährte Komponenten. Optionale Elemente braucht man nicht sofort.

Unser Einsteiger-Blitzkit, von links nach rechts: Blitz Yongnuo YN-560 III (RF-Empfänger integriert), Manfrotto-Schirmneiger, Funkmodule Yongnuo RF-600/602, Eneloop-Pro-Akkus, Mini-Durchlichtschirm, Manfrotto-Lichtstativ, Sirui-Tragetasche.

Sie finden Spaß am Blitzen und möchten aufrüsten? Schaffen Sie noch ein paar YN-560 III an und kombinieren Sie sie mit dem Funktrigger YN560-TX II. Schon können Sie Ihr Blitzarsenal sogar aus der Ferne einstellen. Nach und nach gesellen sich vielleicht noch Farbfilter (Rogue), weitere Lichtformer wie Snoots oder Softboxen (Neewer, SMDV) und irgendwann auch ein kräftiger Porty hinzu. Wer mit dem Fotografieren Geld verdient, schielt nach Geräten von Profoto und anderen hochwertigen Marken, ist dann aber auch sicher, dass sich die Investition amortisiert.