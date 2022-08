Keine Summe möglich in Numbers

Ich habe über Umwege eine Tabelle aus einer mir nicht bekannten Anwendung erhalten und will nun auf meinem Mac in der Tabellenkalkulation Numbers die Summe einer Zahlenspalte berechnen lassen. Das klappt aber nicht, weil Numbers das Datenformat stur auf "automatisch" einstellt und manuelle Änderungen ignoriert. Ist das ein Bug in Numbers?

Vermutlich handelt es sich nicht um einen Bug, sondern um eine unglücklich befüllte Tabellenspalte: Dieses Verhalten legt Numbers typischerweise bei Verwendung von Dezimalpunkten an den Tag. Wenn die Zahlenkolonne aus Werten wie 1.0, 0.66 oder 0.33 besteht, dann glaubt Numbers, dass es sich ganz sicher um Text handelt, und verweigert die manuelle Umstellung des Datenformats auf "Zahl".

Abhilfe ist einfach: Ändern Sie die Dezimalpunkte per Suchen und Ersetzen in Kommata. Anschließend lässt sich das Zellenformat ohne Weiteres auf Zahlenwerte umstellen und wenn Sie dann die komplette Spalte selektieren, zeigt die Anwendung die Summe der Spaltenwerte wie erwartet umgehend am unteren Fensterrand.

