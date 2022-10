Inhaltsverzeichnis Kinder- und Jugendschutz mit iPhones und iPads einrichten Familienfreigabe Bildschirmzeit Apps blockieren Fotofilter und Statistiken Artikel in c't 22/2022 lesen

Apple und Google haben die Familien als Kunden entdeckt. Mit immer neuen Techniken versuchen sie sich gegenseitig zu übertrumpfen, um Smartphones und Tablets in Kinderhänden abzusichern. Apple bietet dafür in seinem hermetischen iOS- und iPadOS-Ökosystem effektive Mechanismen für fürsorgliche Erziehungsberechtigte.

Die ersten Kinder- und Jugendschutzoptionen baute Apple bereits in iOS 8 im Jahr 2014 ein – lange bevor Google begann, sich mit dem Thema zu beschäftigen. In iOS 12 (2018) krempelte der Konzern das System um, seitdem findet sich der Kern der Schutzfunktionen – die "Beschränkungen" – verwirrenderweise im Systemmenüpunkt "Bildschirmzeit". Unter diesem Stichwort will Apple iPhone-Junkies helfen, ihre Daddelei am Gerät zu reduzieren und zugleich Eltern anbieten, ihre Schützlinge vor zu viel Dreck aus dem Internet zu bewahren. Daraus folgen an einigen Stellen Usability-Problemchen.

Dieses Durcheinander verstärkt Apple, indem die mögliche Fernadministration der Bildschirmzeit über die "Familienfreigabe" läuft. Diese wiederum stellt eigentlich eine ganz andere Funktion in den Vordergrund: Damit verbindet ein "Familienorganisator" seine Apple-ID mit bis zu fünf weiteren IDs zu einer Familie, mit der er seine bei Apple erworbenen Inhalte, freigegebene Fotos und sein Zahlungsmittel teilt. Richtig konfiguriert dient die Familienfreigabe aber auch dazu, die Smartphones und Tablets der Sprösslinge aus der Ferne unter Kontrolle zu halten.