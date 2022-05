Kontaktnotiz abgeschnitten

Wenn ich einem Kontakt in meinem synchronisierten Adressbuch eine lange Notiz anhänge, zeigt mein Samsung-Smartphone davon nur die ersten ungefähr 9000 Zeichen an. Wie kann ich das beheben?

Unter Android sind an der Adress- und Terminsynchronisation zwei Komponenten beteiligt: erstens der Dienst, der die Daten zwischen Cloud und Gerät synchronisiert und dann systemweit bereitstellt, und zweitens die App, die Adressen und Termine anzeigt. Verwirrend daran ist, dass viele Apps einen eigenen Synchronisationsdienst mitbringen, dessen Daten dann auch für andere Apps bereitstehen.

In unseren Tests synchronisierte Samsung auch längere Notizen fehlerfrei, sowohl mit den vorinstallierten Samsung-Diensten als auch mit Apps (Gmail oder Samsung Mail) – und zwar unabhängig davon, ob der Kontakt in einem Google-, Exchange- oder CalDAV-Konto angelegt war.

Das Problem besteht vielmehr in der Kontakte-App von Samsung: Sie zeigt die Notizen nicht vollständig an. Entweder steigen Sie von Gmail oder Samsung Mail auf einen Mailer mit integrierter Kontaktverwaltung um, etwa den kostenpflichtigen Exchange-Client Nine von 9Folders.

Oder einfacher: Sie laden sich eine andere Kontakte-App herunter, beispielsweise die kostenlose von Google. Sie zeigt das Notizfeld vollständig an. Da sie wie die vorinstallierte App "Kontakte" heißt, sollten Sie die Samsung-App in den Geräteeinstellungen deaktivieren, um beide nicht ständig zu verwechseln. (jow)